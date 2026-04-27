Congresista Doroteo señala que la denuncia de su exasesora es parte de un complot de su partido para sacarlo del Parlamento. (Foto: Congreso)
Congresista Doroteo señala que la denuncia de su exasesora es parte de un complot de su partido para sacarlo del Parlamento. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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Las reacciones no se hicieron esperar ante la denuncia que da cuenta que e, usando un vehículo oficial para transportarla mientras ella estaba embarazada, sin que el legislador estuviera presente en esos traslados.

La legisladora María del Carmen Alva (Acción Popular) fue enfática al señalar que este tipo de conductas no son nuevas y que el legislador ya debió ser sancionado.

“Raúl Doroteo hace tiempo que debió de ser sancionado y desaforado. Es una raya más al tigre, no me extraña”, declaró.

Remarcó que Doroteo ya no forma parte de la bancada de Acción Popular y que su comportamiento ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones. “Siempre supimos cómo ha actuado. Nada de esto sorprende”, agregó.

Por su parte el legislador de Avanza País, José Williams, expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que el propio parlamentario debe asumir responsabilidad y brindar explicaciones.

“Yo lamento lo que ha sucedido, el mismo congresista tiene que dar la respuesta del caso”, indicó.

El legislador consideró que el caso debe ser evaluado por la Comisión de Ética del Congreso, instancia encargada de determinar eventuales sanciones. “Entiendo que Ética ya debe haberlo puesto para poder ser investigado ahí”, sostuvo.

Detalles del reportaje

Según un reportaje de Cuarto Poder, quien incluso aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras él la conduce.

Grecia Dávila trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. Sin embargo, pese a que su contrato con el Congreso terminó, ella seguiría usando el vehículo oficial y el personal de seguridad del legislador.

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Además del vínculo laboral,

con un sueldo de 5 mil soles mensuales, sin que se consten grados académicos en el sistema oficial de evaluación y acreditación.

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Por otro lado,

Cabe recordar que, según la normativa legal, el uso del vehículo oficial y del agente policial para fines ajenos a la función pública podría configurar en el delito de peculado de uso. Asimismo, el Código de Ética Parlamentaria prohíbe que los congresistas destinen recursos públicos en beneficio de terceros.

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Finalmente, el dominical le consultó a Doroteo sobre este caso, pero el congresista evito responder al respecto.

La mujer fue identificada como Grecia Dávila, quien trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. . Fuente: Cuarto Poder.
La mujer fue identificada como Grecia Dávila, quien trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. . Fuente: Cuarto Poder.

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