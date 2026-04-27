Las reacciones no se hicieron esperar ante la denuncia que da cuenta que el congresista Raúl Doroteo (no agrupado), habría asignado al agente policial encargado de su seguridad personal para atender a Grecia Dávila, una extrabajadora de su despacho, usando un vehículo oficial para transportarla mientras ella estaba embarazada, sin que el legislador estuviera presente en esos traslados.

La legisladora María del Carmen Alva (Acción Popular) fue enfática al señalar que este tipo de conductas no son nuevas y que el legislador ya debió ser sancionado.

“Raúl Doroteo hace tiempo que debió de ser sancionado y desaforado. Es una raya más al tigre, no me extraña”, declaró.

Remarcó que Doroteo ya no forma parte de la bancada de Acción Popular y que su comportamiento ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones. “Siempre supimos cómo ha actuado. Nada de esto sorprende”, agregó.

Por su parte el legislador de Avanza País, José Williams, expresó su preocupación por lo ocurrido y señaló que el propio parlamentario debe asumir responsabilidad y brindar explicaciones.

“Yo lamento lo que ha sucedido, el mismo congresista tiene que dar la respuesta del caso”, indicó.

El legislador consideró que el caso debe ser evaluado por la Comisión de Ética del Congreso, instancia encargada de determinar eventuales sanciones. “Entiendo que Ética ya debe haberlo puesto para poder ser investigado ahí”, sostuvo.

Detalles del reportaje

Según un reportaje de Cuarto Poder, el policía designado para velar por la seguridad de Doroteo fue grabado en conductas contrarias al reglamento de la PNP, pues se le ve esperando y trasladando a Dávila, quien incluso aparece maquillándose y descansando dentro del vehículo oficial mientras él la conduce.

Grecia Dávila trabajó en el despacho del congresista y luego, en 2025, fue técnica en una comisión especial que presidía Doroteo. Sin embargo, pese a que su contrato con el Congreso terminó, ella seguiría usando el vehículo oficial y el personal de seguridad del legislador.

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Además del vínculo laboral, Doroteo y Dávila fueron captados caminando de la mano y haciendo compras, lo que refuerza la cercanía personal entre ambos.

El dominical también identificó un presunto favorecimiento que habría alcanzado a familiares de Dávila, debido a que su hermana figura como auxiliar en informática del Congreso con un sueldo de 5 mil soles mensuales, sin que se consten grados académicos en el sistema oficial de evaluación y acreditación.

Por otro lado, los padres de Grecia Dávila aparecen en los registros de ingreso al Congreso como invitados de Doroteo a eventos oficiales, lo que evidenciaría un acceso preferencial que se evidenciaría un presunto un manejo irregular de recursos y de la agenda parlamentaria.

Cabe recordar que, según la normativa legal, el uso del vehículo oficial y del agente policial para fines ajenos a la función pública podría configurar en el delito de peculado de uso. Asimismo, el Código de Ética Parlamentaria prohíbe que los congresistas destinen recursos públicos en beneficio de terceros.

Finalmente, el dominical le consultó a Doroteo sobre este caso, pero el congresista evito responder al respecto.