La justicia de Ecuador declaró culpable este viernes al expresidente Lenín Moreno en un caso de corrupción en torno a la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía.

De 73 años, Moreno espera a conocer la condena tras la decisión de la suprema Corte Nacional de Justicia.

La fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión para el exmandatario (2017-2021) y también exvicepresidente.

En un fallo de primera instancia, la corte encontró responsable a Moreno de haberse beneficiado de una trama de corrupción en torno a la central Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.

Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la construcción, de acuerdo a la Fiscalía.

Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, con sede en Quito, informó en X que cuatro “de los procesados, incluido Lenín M., son responsables del delito de #Cohecho”.

“No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro”, dijo el expresidente tras conocer la decisión de la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía la empresa china habría pagado coimas por US$ 76 millones (un 4% del costo de la obra).

Moreno, quien se mueve en silla de ruedas, también desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la OEA para las personas con discapacidades en Asunción.

Correa gobernó Ecuador durante una década hasta 2017 e impulsó la elección de Moreno como presidente. Pero Moreno se distanció del oficialismo al dar un giro hacia la derecha y acercarse a Estados Unidos.

En el caso también están involucradas una veintena de personas, entre ellos la esposa y una hija de Moreno, empresarios y un exembajador chino en Quito.

Correa vive en Bélgica desde que dejó el poder y fue condenado en ausencia en 2020 a ocho años de cárcel por corrupción.