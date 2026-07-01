La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, expresó su expectativa de que el próximo Gobierno revise las normas que diversos sectores han denominado “procrimen”, entre ellas las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio, al considerar que han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado.

Durante la ceremonia por el VII aniversario del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, la magistrada señaló que las recientes modificaciones legislativas han debilitado una de las principales herramientas para recuperar bienes de origen ilícito.

“Hemos escuchado a la máxima autoridad que regirá los destinos del país (Keiko Fujimori Higuchi), que va a revisar las normas que, entre otras, han sido llamadas ‘procrimen’, porque, como lo estamos demostrando, las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio para patrimonio ilícitamente obtenido, han significado un retroceso en la lucha contra el crimen organizado”, afirmó.

Añadió que esta posibilidad representa una expectativa para el sistema de justicia.

“Esa es una esperanza que tenemos (las juezas y jueces), y desde ya le trasladamos a la presidenta electa de nuestro país”, remarcó.

Cuestiona la Ley N.º 32326

En su discurso, Tello cuestionó la Ley N.º 32326, que modificó el régimen de extinción de dominio, al considerar que la norma debilita el sistema de recuperación de activos provenientes de actividades ilícitas.

Según explicó, la ley pretende que la extinción de dominio —cuya naturaleza jurídica es nítidamente real, de contenido patrimonial y sustancialmente autónoma del proceso penal— quede supeditada de manera indispensable e irrestricta a la existencia previa de una sentencia penal firme.

“Esto es desnaturalizar por completo la esencia de esta institución jurídica y dar la espalda a la Convención de Viena (1988), la Convención de Palermo (2000) y la Convención de Mérida (2003), así como a las Cuarenta Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, sostuvo.

La titular del Poder Judicial indicó que la aplicación de esta norma ha reducido la eficacia para desarticular financieramente a las organizaciones criminales, afectando durante 2025 la extinción de fortunas ilícitas por aproximadamente US$ 50 millones.

No obstante, destacó que, pese a estas limitaciones, los órganos jurisdiccionales especializados continúan obteniendo resultados relevantes en los procesos de recuperación de activos.

Janet Tello afirmó que las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio han debilitado la lucha contra el crimen organizado. Foto: Poder Judicial.

Más de US$ 215 millones recuperados

Tello informó que, desde la creación del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, se han extinguido bienes de origen ilícito valorizados en más de US$ 215 millones, equivalentes a más de S/ 735 millones.

Precisó que estos recursos comprenden dinero, bienes muebles e inmuebles que anteriormente servían para financiar actividades vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción.

“Hablamos de recursos líquidos, bienes muebles e inmuebles de gran envergadura que antes se utilizaban para financiar la expansión de organizaciones criminales, el narcotráfico sangriento, la minería ilegal devastadora y la corrupción que corroe las entrañas del Estado”, señaló.

Agregó que los activos recuperados son incorporados al patrimonio estatal para financiar infraestructura, servicios públicos y fortalecer la seguridad ciudadana.

Destacan continuidad del subsistema

Durante la ceremonia, el coordinador nacional del Subsistema Nacional Especializado en Extinción de Dominio, el juez supremo titular Manuel Luján Túpez, reconoció el respaldo de los expresidentes del Poder Judicial Víctor Prado Saldarriaga, José Lecaros Cornejo, Elvia Barrios Alvarado y Javier Arévalo Vela por el impulso brindado a este mecanismo desde su creación.

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Asimismo, resaltó el apoyo de la actual presidenta del Poder Judicial, al señalar que durante su gestión se logró mantener operativos 24 órganos jurisdiccionales especializados, con la proyección de incorporar uno adicional en Pataz (La Libertad) y asignar recursos para implementar otros nueve.

Luján también exhortó a juezas y jueces especializados a continuar resolviendo con independencia y destacó que el modelo peruano de extinción de dominio se ha convertido en un referente internacional.

Por su parte, la jefa de la Subdivisión de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Brigitte Strabel-Shaw, reconoció los avances alcanzados por el subsistema especializado y destacó las estrategias empleadas por el Perú para identificar y confiscar bienes de origen ilícito.