Raimundo Morales, CEO de Yape. (Foto: Hugo Pérez)
Raimundo Morales, CEO de Yape. (Foto: Hugo Pérez)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La digitalización se expande en el país y se refleja en los hábitos de los usuarios.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo banco en el país: CEO de BTG Pactual Perú revela plan y reclutamiento de personal
¿Reclamo de Colombia afectaría unión con bolsas de Perú y Chile?: experto de Adolfo Ibáñez aclara
¿Va a pedir un crédito? Entidades financieras ahora evalúan esto para aprobarlo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.