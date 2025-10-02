En segunda y última instancia administrativa, la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Indecopi sancionó al Banco de Crédito del Perú (BCP) con multas que en conjunto suman 20.49 UIT (S/ 109,621,50), tras comprobar que la entidad financiera no garantizó un servicio idóneo ni seguro en perjuicio de sus clientes.

El primer caso corresponde a una consumidora que denunció que el banco le ofreció un seguro de bien inmueble que garantizaba el pago de su crédito. Sin embargo, cuando intentó usarlo tras los daños ocasionados en su vivienda por las lluvias en el 2023, descubrió que el seguro no estaba vigente.

La Sala verificó que el BCP generó falsa expectativa sobre la vigencia del seguro y, además, modificó el cronograma de pagos del crédito de la cliente sin previo aviso. Por ello, confirmó la multa de 13.6 UIT y ordenó que el banco realice una nueva liquidación de la deuda de acuerdo con las condiciones pactadas originalmente, entregando a la usuaria un cronograma actualizado y claro.

En otro procedimiento, una usuaria denunció el retiro no autorizado de S/ 16,084 de su cuenta de ahorros. El banco sostuvo que la operación se efectuó correctamente, validada con clave digital y token, pero la Sala concluyó que no se notificó de manera oportuna a la usuaria sobre el movimiento, incumpliéndose los estándares de seguridad digital que deben resguardar al consumidor.

En este caso, la Sala confirmó la multa de 6.89 UIT y ordenó al BCP reembolsar el dinero sustraído, más los intereses generados.