La inteligencia artificial generativa puede ahorrarle tiempo, pero una vez que comienza a usarla con frecuencia, el proceso de cargar repetidamente los mismos archivos de fondo y volver a ingresar instrucciones para tareas comunes puede mermar su eficiencia. Por eso muchas plataformas de IA generativa le permiten crear asistentes de IA personalizados: lo que ChatGPT llama un “GPT personalizado”, Claude lo llama un “Proyecto” y Google Gemini lo llama una “Gema”.

La creación de asistentes puede ayudar con una amplia gama de tareas y no requiere conocimientos técnicos especiales ni habilidades de programación.

LEA TAMBIÉN: Lenovo y sus planes con la Inteligencia Artificial para aumentar presencia en Perú

¿Qué tipos de asistentes de IA existen?

Hay una gran variedad de usos para los asistentes de IA personalizados, sin embargo, estas son las cuatro áreas principales donde probablemente le resultarán más útiles:

Redacción, marketing y comunicación: Los asistentes de IA pueden ayudar con la redacción y la creación de contenido, ya sea para redactar publicaciones en redes sociales, escribir informes, crear presentaciones o responder a las quejas de los clientes.

Procedimientos y solución de problemas: Dígale a un asistente de IA cómo está configurada su tecnología y obtendrá respuestas personalizadas al alcance de su mano cada vez que algo salga mal. Lo mismo ocurre en otros campos: puede crear asistentes financieros o fiscales, analistas de datos, manuales hablados para autos, asesores de reparación de equipos, entre otros.

Productividad y gestión de proyectos: Los asistentes de IA personalizados pueden clasificar y priorizar sus tareas, extraer acciones clave de las transcripciones de reuniones y construir o actualizar cronogramas de proyectos.

Asesoramiento estratégico, coaching y capacitación: Puede crear un asistente que siempre esté disponible para brindarle la experiencia que necesite, configurado con el tono de interacción que prefiera: desde un jefe estricto hasta un entrenador motivador.

LEA TAMBIÉN: Inteligencia Artificial en Perú: las tecnologías que más usan las empresas

¿Cómo crear un asistente de IA personalizado?

Una vez que tenga claro lo que quiere que haga su asistente, siga estos pasos básicos para ponerlo en marcha.

1. Elija una plataforma

Su elección de plataforma puede estar determinada por las herramientas de IA que su organización proporciona (o le permite usar), pero si puede elegir dónde crear sus asistentes, comience por pensar en sus necesidades.

2. Empiece experimentando

La forma más sencilla de crear un nuevo asistente de IA es a través de una sesión de chat normal, en la que proporciona una instrucción que incluya cualquier información de fondo o instrucciones de personalidad que crea que la plataforma de IA necesitará para responder a una pregunta o completar una tarea que le haya asignado (por ejemplo, “Usted es un redactor publicitario especializado en marketing”).

3. Escriba instrucciones personalizadas

El núcleo de cualquier asistente personalizado son las instrucciones que redacta para decirle al bot quién es, cuál es su propósito y tareas, y cómo desea que haga su trabajo. Escriba estas instrucciones en segunda persona (“usted hará esto”) y defina una personalidad: “Usted es un analista de datos orientado a los detalles que trabaja para un jefe exigente que no tolera los errores”.

4. Proporcione archivos de conocimiento o contexto

Los asistentes personalizados se vuelven más potentes cuando los equipa con archivos de referencia que puedan usar como ejemplos, guía o información contextual.

5. Ponga a trabajar a su asistente

Su asistente de IA no será perfecto de inmediato; es probable que tenga que experimentar con varias indicaciones, actualizar sus instrucciones y proporcionarle archivos adicionales para dar contexto antes de obtener buenos resultados de forma consistente.

Una vez que tenga un asistente de IA personalizado y efectivo que le ayude en su trabajo, pasará menos tiempo luchando con las indicaciones de IA y más tiempo utilizándola para realizar sus tareas principales.

*Alexandra Samuel. Es coautora del libro Remote, Inc.: How to Thrive at Work…Wherever You Are (junto con Robert C. Pozen) y autora de Work Smarter With Social Media, publicado por Harvard Business Review.