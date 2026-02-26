Dos veces al año, casi todos los estadounidenses deben reajustar sus relojes por el cambio de horario: adelantar una hora en el horario de verano o retrasarla en el horario estándar. Esta práctica existe desde hace décadas y forma parte de la rutina del país, aunque en los últimos años ha generado cada vez más debate entre legisladores, expertos en salud y la población en general. Si bien se han presentado múltiples propuestas para eliminarla o hacerla permanente, aún se mantiene con el argumento de que contribuye al ahorro de energía y a un mejor aprovechamiento de la luz natural. Pese a que el cambio es obligatorio en la mayoría de los estados, muchas personas se hacen la misma pregunta: ¿por qué el ajuste del reloj se realiza a las 2:00 a.m. de los domingos y no en otro momento del día? La respuesta te la contamos en esta nota.

¿POR QUÉ SE AJUSTAN LOS RELOJES A LAS 2 A.M. LOS DOMINGOS?

La razón principal por la que el cambio de horario ocurre a las 2:00 a.m. los domingos (dos veces al año) y no, por ejemplo, a la medianoche está relacionada a los ferrocarriles de Amtrack. Pero ¿cómo es posible que una corporación de ferrocarriles de pasajeros haya servido de referencia para fijar el momento exacto en que se deben ajustar los relojes?

Para eso debemos retroceder más de un siglo hasta ubicarnos en 1918, año en el que por primera vez Estados Unidos experimentó el cambio de horario con la llegada del verano. Esto ocurrió durante la Primera Guerra Mundial cuando se percataron que ningún tren salía d Nueva York a las 2 a.m. los domingos.

“Los domingos a las 2:00 a. m. era cuando menos se interrumpían los viajes en tren por todo el país (…), y esa fue la única razón por la que lo hicimos a esa hora tan loca”, señaló a Time Michael Downing, autor de “Spring Forward: The Annual Madness of Daylight Saving Time”.

Explicó que a inicios del siglo XX no había muchos trenes de mercancías como hoy, por tanto tenía sentido tomar como base ese horario.

Recordemos que la industria ferroviaria jugó un papel importante en el control del tiempo en los EE.UU., cuando sus ferrocarriles adoptaron un “horario ferroviario estándar” en 1883, por lo que operaban y manejaban el tiempo independientemente del Congreso.

El horario de verano de 2026 comienza el 8 de marzo, mientras que el horario de invierno o estándar empieza el 1 de noviembre. En ambos casos, el cambio se realiza a las 2 a.m.: en marzo los relojes se adelantan una hora y en noviembre se atrasan una hora.

Aunque la mayoría de los estados participan, Hawái, la mayor parte de Arizona y varios territorios estadounidenses —como Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes— mantienen el horario estándar durante todo el año. Esto gracias a la Ley de Horario Uniforme de 1966, que permite a los estados optar por no aplicarlo, y algunos lo han hecho.