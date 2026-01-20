Vacaciones sin culpa: una guía para delegar bien antes de desconectarte

En plena temporada de vacaciones de verano, miles de peruanos se desplazan dentro y fuera del país, lo que convierte al manejo del dinero en un factor decisivo para disfrutar el viaje sin sobresaltos financieros. Hoy, más que nunca, los viajeros buscan alternativas que les permitan ahorrar, acceder a su dinero al instante y pagar de forma sencilla en distintos países, evitando costos ocultos y comisiones innecesarias.

“Durante las vacaciones, cada decisión financiera cuenta. Poder disponer del dinero en tiempo real, pagar directamente en monedas locales y evitar sobrecostos por conversiones o comisiones bancarias marca una diferencia importante en el presupuesto del viaje. Hoy existen solucione que facilitan todo esto y permiten que el viajero se concentre en disfrutar su experiencia”, explicó María José Artacho, country manager de Global66 en Perú.

Ante este escenario, la ejecutiva comparte cinco recomendaciones prácticas para optimizar el presupuesto durante las vacaciones:

Planifique y anticipe sus principales gastos: Comprar pasajes, reservar hospedaje, contratar servicios turísticos e identificar los sistemas de pagos y monedas en el destino elegido, mejora la experiencia vacacional.

Durante las vacaciones, cada decisión financiera cuenta. (Foto: Freepik)

Utiliza una tarjeta inteligente: Estas permiten pagar directamente en monedas locales en distintos países, evitando conversiones innecesarias y reduciendo los costos ocultos que suelen aparecer, por ejemplo, al usar tarjetas de crédito.

Identifica pagos digitales: Averiguar previamente qué opciones de pagos digitales existen en el país de destino.

Accede a tu dinero de forma inmediata desde cualquier lugar: A través de herramientas digitales se puede enviar, recibir y disponer del dinero en tiempo real.

Establezca un presupuesto de viaje y controle sus movimientos: Definir un límite diario y llevar registro de los gastos ayuda a evitar sobrecostos y mantiene la estabilidad financiera incluso después del viaje.

“Las vacaciones deben disfrutarse sin preocupaciones financieras. Por ejemplo, Chile es uno de los principales destinos para los peruanos, que cada turista pueda tener el dinero disponible al instante, pagar en monedas locales y además, evitar costos ocultos permite que la experiencia durante el viaje sea realmente placentera”, concluyó la ejecutiva de Global66.