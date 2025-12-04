El principal criterio para decidir si diciembre es un buen mes es el giro de la empresa y su dinámica de demanda. Foto: Flickr.
El principal criterio para decidir si diciembre es un buen mes es el giro de la empresa y su dinámica de demanda. Foto: Flickr.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

Por lo general, diciembre concentra feriados, menor actividad en algunos sectores y alta demanda en otros, lo que lleva a muchas compañías a evaluar si es el mejor momento para que su personal salga de vacaciones.

TE PUEDE INTERESAR

Trabajadores del Estado serán compensados si “se vencen” sus vacaciones, sin importar el tiempo
Vacaciones: cuatro dudas y respuestas al otorgar este derecho laboral
La advertencia de los farmacéuticos si estuviste de vacaciones en un país con riesgo sanitario: qué hacer

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.