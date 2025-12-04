Pero, ¿qué dice la normativa laboral y cuáles son los riesgos para las empresas? Conversamos con Tino Vargas Raschio, abogado y socio en Compliance Laboral, y Germán Lora, socio en DAMMA Legal Advisors.

La respuesta depende del rubro, del nivel de actividad y de una correcta planificación legal.

No existe un mes “legal” para vacacionar

Tino Vargas explica que no hay ninguna disposición que obligue o recomiende un mes específico para el descanso vacacional. Sin embargo, la práctica empresarial ha generado un patrón: “Algunas compañías -sobre todo de servicios o consultoría- establecen programas de vacaciones corporativas en diciembre, dejando solo un equipo reducido para atender emergencias”, señala.

Esto ocurre porque, en esos rubros, la demanda de clientes suele descender a fin de año. En contraste, un restaurante, una fábrica de panetones o una juguetería jamás considerarían diciembre para otorgar vacaciones, dado que es su temporada más importante.

A su vez, Germán Lora sostiene que “no existe ninguna obligación de que los trabajadores salgan de vacaciones en diciembre ni tampoco un derecho para exigirlo”.

“La fecha se fija por acuerdo, y si no hay acuerdo, decide el empleador. Si un trabajador quiere salir en enero, pero la empresa necesita que descanse en diciembre, el empleador puede definir el goce del total de las vacaciones en ese mes”, agregó.

El giro del negocio marca la decisión

El principal criterio para decidir si diciembre es un buen mes es el giro de la empresa y su dinámica de demanda, dice Vargas.

Resalta un ejemplo frecuente en provincias: personal de una empresa ubicada en Huancayo cuyos trabajadores tienen familia en Puno.

“Si existe un programa de vacaciones corporativas, ese equipo puede viajar para pasar Navidad o Año Nuevo. Sin ello, un feriado como el 25 no les permite desplazarse distancias largas sin agotar al trabajador”, explica.

Por su parte, Lora señala: “Hay empresas que ya no trabajan desde la segunda quincena de diciembre porque sus clientes no los requieren; en esos sectores incluso se prefiere que el personal salga de vacaciones”.

¿Puede el empleador obligar a tomar vacaciones en diciembre?

La normativa es clara: las vacaciones se fijan por mutuo acuerdo. Solo si no hay consenso, el empleador puede decidir la fecha de inicio pero únicamente sobre el bloque completo de 30 días.

Vargas aclara varios puntos clave:

No se pueden imponer adelantos de vacaciones . Si el trabajador no ha cumplido el año completo, el derecho todavía no existe.

. Si el trabajador no ha cumplido el año completo, el derecho todavía no existe. Tampoco se puede imponer el fraccionamiento . Ese esquema -por ejemplo, tomar 10 días en diciembre y 20 después- solo procede con acuerdo escrito.

. Ese esquema -por ejemplo, tomar 10 días en diciembre y 20 después- solo procede con acuerdo escrito. Si no hay acuerdo y el trabajador tiene los 30 días completos disponibles, sí es válido programar todo el descanso desde mediados de diciembre hasta mediados de enero.

En síntesis, no se pueden imponer fraccionamientos ni adelantos, solo el bloque total.

¿La empresa puede negar vacaciones en diciembre?

Si el cierre de año es un periodo de alta actividad, la compañía sí puede negar la solicitud de vacaciones, siempre que la decisión esté sustentada en necesidades operativas.

“En sectores como retail o jugueterías, diciembre es el mes más importante. En esos casos, el trabajador no puede imponer su descanso”, sostiene el abogado.

Germán Lora refuerza su idea inicial, señalando que “el empleador puede negar vacaciones en diciembre si no hay acuerdo con el trabajador”.

“La ley es clara: sin consenso, la decisión final es del empleador“, explica.

¿Imponer vacaciones?

Uno de los principales incumplimientos que detecta Sunafil es cuando las compañías anuncian vacaciones corporativas con un simple correo, sin obtener acuerdos de adelanto o fraccionamiento.

Esto puede convertirse en una infracción muy grave. Vargas detalla que las multas pueden oscilar entre 2.63 UIT hasta más de 1,000 UIT, dependiendo del número de trabajadores afectados.

Además, si no existe acuerdo válido, la autoridad podría considerar que no hubo descanso efectivo y exigir que las “vacaciones” se paguen como una licencia con goce de haber, generando un costo adicional.

Sí es válido incentivar vacaciones

Tino Vargas considera positivo que las empresas motiven a sus equipos a descansar en diciembre, pero advierte que la forma es clave.

“No se trata de presionar, sino de hacer campañas con anticipación, permitir que el trabajador planifique viajes o visitas familiares y, sobre todo, garantizar que realmente no se programarán labores durante ese periodo”, afirma.

También recomienda considerar factores familiares, como los calendarios de colegios y universidades, para evitar que el trabajador tome vacaciones cuando sus hijos están en finales académicos.

Lora sostiene que “incentivar las vacaciones no es un gusto, es una necesidad empresarial: tener gente descansada mejora la productividad”.

Errores más comunes de las empresas

Según Vargas, los errores frecuentes son:

Comunicar fechas de vacaciones corporativas sin acuerdos previos.

Asumir que el empleador puede fraccionar o adelantar vacaciones sin consentimiento.

No considerar calendarios académicos o necesidades familiares del personal.

Cambiar fechas de descanso de manera unilateral.

En la opinión de Germán Lora:

“Si un trabajador acumula más de un año sin salir de vacaciones, la empresa podría terminar pagando doble remuneración: las vacaciones y la indemnización. Puede ser muy caro”.

“Las empresas debieron planificar con anticipación quiénes salen en diciembre. A estas alturas ya estamos un poco tarde para ordenar eso sin afectar la operación”.

¿Qué beneficios genera el descanso en diciembre?

Para el especialista, son más las ventajas que las desventajas:

Mejora de la productividad al retorno.

al retorno. Mejor salud mental y reducción del estrés familiar.

y reducción del estrés familiar. Disminución del absentismo y de la rotación.

y de la rotación. Mayor disposición del trabajador al permitirle pasar fechas importantes con su familia.

Sin embargo, advierte que siempre habrá perfiles -como trabajadores solteros o quienes prefieren viajar en meses de verano en otros países- que no verán diciembre como una buena opción. Por ello, insiste en que toda política de vacaciones corporativas debe buscar consensos amplios, aunque no sean totales.