La gastronomía argentina y peruana, vista en un mismo plato como parte de la experiencia Fusión Cono Sur. Foto: Sheraton.
La gastronomía argentina y peruana, vista en un mismo plato como parte de la experiencia Fusión Cono Sur. Foto: Sheraton.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

En Buenos Aires, la gastronomía no es solo un complemento del viaje: es parte esencial de la experiencia. Y cuando dos expertas culinarias tan potentes como la argentina y la peruana se encuentran en un mismo espacio, el resultado es más que un menú.

TE PUEDE INTERESAR

Dólar se dispara en Argentina y alcanza nuevo récord mientras bolsa de Buenos Aires se desploma
Flybondi anuncia vuelos entre Perú y Argentina desde diciembre de 2025
El futuro de Argentina es de color “cobre esperanza”, con seis proyectos de clase mundial en carpeta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.