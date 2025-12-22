Diciembre se llena de luz, alegría y esperanza con la llegada de la Navidad y el Año Nuevo 2026, una época perfecta para celebrar la unión familiar, los logros del año que termina y los sueños que están por comenzar.

Aquí encontrarás una cuidada selección de frases inspiradoras sobre la Navidad, el Año Nuevo y la renovación, ideales para compartir en redes sociales o dedicar a quienes más quieres. Envía tus mejores deseos con mensajes llenos de significado, capaces de fortalecer los lazos con tus seres queridos y contagiar el espíritu festivo.

Estas fechas son una invitación a compartir momentos especiales y a expresar gratitud, amor y optimismo. Hazlo con palabras que reflejen el verdadero sentido de las fiestas: la esperanza, la unión y la alegría.

Ya sea por WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Threads, X o Reddit, las redes sociales siguen siendo el medio preferido para felicitar la Navidad y dar la bienvenida al 2026. Las fotos, los videos, los memes divertidos y los mensajes de voz sustituyen a los antiguos SMS, llenando cada chat de emoción y buenos deseos.

¡Celebra esta temporada con ilusión, comparte la magia que te rodea y empieza el 2026 con energía renovada, fe y entusiasmo!

Comparte estas frases de ¡Feliz Navidad 2024! con mensajes bonitos, cortos y originales a tus tarjetas navideñas en WhatsApp, Instagram, Telegram y Facebook (Foto: Canva.com)

Frases cortas de Feliz Navidad para enviar a tu familia y amigos en WhatsApp o Instagram

1. Celebremos sin esperar regalos. Brindemos con los Reyes Magos y que la fiesta nos lleve lejos. ¡Feliz Navidad!

2. Que la magia sea tu mejor atuendo, tu sonrisa, el regalo perfecto, tus ojos, el destino soñado y tu felicidad, mi deseo más sincero.

3. Que la Navidad traiga felicidad, el Año Nuevo prosperidad y que nuestra amistad perdure eternamente.

4. Recordemos desde Belén que los peces en el río son los que beben y beben. ¡Feliz Navidad!

5. Amigos, como las estrellas, aunque no los veas, siempre están ahí, brillando en tu vida.

6. Envuelto en papel de felicidad y atado con cinta de amor, que estas fiestas perduren todo el año nuevo.

7. Que disfrutes de una hermosa Navidad en familia. Que la bendición, salud, unión y amor se multipliquen para todos. ¡Felices Fiestas!

8. No olvides cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

9. Cuando leas este mensaje, cierra los ojos e imagina tus momentos más felices; eso es lo que deseo para ti.

10. La Navidad es una oportunidad para reflexionar sobre lo importante, y entre esas cosas, estás tú.

Que disfrutes de una hermosa Navidad en familia. Que la bendición, salud, unión y amor se multipliquen para todos. ¡Felices Fiestas! (Foto: Canva.com)

Demuestra tu espíritu navideño con estas frases bonitas en WhatsApp

11. En estas fechas tan entrañables, quisiera enviarte algo gracioso, increíble, tierno y muy entretenido, pero yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Navidad!

12. La Navidad no es solo una fecha, sino un estado de ánimo. Te deseo paz y amor en los próximos días.

13. Espero que esta Navidad te regale algo hermoso que haga que todo el año haya valido la pena.

14. Gracias por ser mi razón de felicidad. Feliz año nuevo, familia; los aprecio más que todo.

15. A pesar de mi pérdida de memoria, no olvido que me caes bien. ¡Feliz Navidad!

16. Un mensaje cumplidor para evitar críticas. ¡Que pases una feliz Navidad, 28 de julio, Año Nuevo, Día de la Madre, Semana Santa! Aprovecha por si olvido saludarte el próximo año.

17. Me dijeron que en Navidad debía olvidar lo feo. Lo siento, ya no seremos amigos. Un abrazo con distanciamiento social.

18. Mi mamá exige saludos navideños, si no, no hay pavo. Responde, no quiero quedarme sin cena.

19. Que en estas fechas no falte amor, comprensión y luz, o nos despiden. Piensa en mí cuando Papá Noel olvide algo en el arbolito. Te aprecio mucho.

20. Si exploras el mundo buscando el espíritu navideño, no te preocupes; aguarda en el corazón de cada persona.

21. La Navidad no se limita a un periodo, sino que es una actitud constante. Anhelo que la esencia navideña te acompañe siempre.+

Comparte estas frases de ¡Feliz Navidad 2024! con mensajes bonitos, cortos y originales a tus tarjetas navideñas en WhatsApp, Instagram, Telegram y Facebook (Foto: Canva.com)

22. Conservemos la esperanza en Navidad, pues aquellos que se han marchado son los mismos que nos enseñaron a disfrutarla.

23. Estamos adentrándonos en la época más encantadora del año y será un placer compartirla contigo.

24. La felicidad tiene su mejor momento en la Navidad.

25. En esta festividad, eres mi guía luminosa.

26. Que la tranquilidad impere en tu hogar en estas celebraciones.

27. Disfruta de una Navidad radiante y comparte este deseo con todos.

28. Tu sonrisa siempre lleva la Navidad consigo; por eso, anhelo que estas fechas coincidan contigo.

29. Este 24 de diciembre, el mejor lugar será tu hogar y es un honor celebrarlo a tu lado.

30. Vive tus sueños en lugar de solo soñarlos. ¡Feliz Navidad!

Si exploras el mundo buscando el espíritu navideño, no te preocupes; aguarda en el corazón de cada persona. (Foto: Canva.com)

Frases de Navidad para compartir con amigos del trabajo en WhatsApp

31. En este periodo, deseo para ti paz, amor y salud.

32. Estas fiestas son más alegres contigo.

33. Navidad se experimenta en familia, se canta en armonía y se celebra con todos.

34. Cuando la Navidad nos llama, nadie queda excluido; desde el más pequeño hasta el mayor se unen en un cálido abrazo.

35. Anhelo que alcances todos los horizontes que se despliegan ante ti en estas Navidades.

36. El Año Nuevo es un libro en blanco de 365 páginas; haz de cada día una obra maestra.

37. Que estas Navidades brinden paz, amor y alegría para todos. Que el nuevo año nos descubra renovados y listos para nuevos proyectos.

38. A veces, la vida nos regala personas que nacen para compartir momentos contigo. Por eso, extraño mucho tu presencia esta Navidad.

39. La sonrisa es el mejor adorno navideño; aquí tienes la mía.

40. No sabía qué ponerme en Navidad, así que decidí disfrutarla al máximo. ¡Felices fiestas!

Cuando la Navidad nos llama, nadie queda excluido; desde el más pequeño hasta el mayor se unen en un cálido abrazo. (Foto: Canva.com)

Frases para dedicar al amigo secreto durante las fiestas navideñas

41. ¡Feliz Navidad! Que esta temporada traiga alegría, amor y felicidad a ti y a tus seres queridos.

42. En estas fiestas, mi mayor deseo es que la paz y la felicidad reinen en nuestros hogares. ¡Felices Navidad y Año Nuevo para ti y a tu familia!

43. Que estas fiestas sean un momento para reflexionar sobre nuestras bendiciones y esperar un futuro lleno de nuevas oportunidades. ¡Felices fiestas!

44. Agradecido por un año de colaboración y éxito. ¡Espero que disfrutes de una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo!

45. En estas fiestas, te envío abrazos cálidos y buenos deseos. ¡Que tengas una temporada llena de alegría!

46. ¡Feliz Navidad! Que la magia de la temporada llene tu hogar de alegría y paz.

47. En estas fiestas, deseo que la paz y el amor sean tus mejores regalos. ¡Feliz Navidad!

48. Que la luz de las fiestas ilumine tu camino hacia un nuevo año lleno de esperanza, renovación y felicidad. ¡Felices fiestas!

49. En esta temporada, recordemos la importancia de la unión y la comunidad. Que encuentres armonía y amor en cada encuentro. ¡Felices Navidades!

50. Que cada momento de estas fiestas sea una chispa de alegría e inspiración para el año que viene. ¡Felices fiestas y un próspero Año Nuevo!

En estas fiestas, mi mayor deseo es que la paz y la felicidad reinen en nuestros hogares. ¡Felices Navidad y Año Nuevo para ti y a tu familia! (Foto: Canva.com)

Frases creativas para desear ¡Feliz Navidad! a la familia y amigos

51. Que la magia de la Navidad llene tu hogar de paz, amor y alegría.

52. En estas fiestas, deseo que todos tus sueños se hagan realidad y que el amor rodee cada uno de tus días.

53. ¡Feliz Navidad! Que cada momento de estas fiestas esté lleno de luz y esperanza.

54. Que la paz y el amor de la Navidad te acompañen durante todo el año nuevo.

55. En esta Navidad, que la dicha y la armonía lleguen a tu vida para quedarse.

56. Que el espíritu de la Navidad ilumine tu camino y te brinde muchos momentos felices.

57. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Que la felicidad nunca falte en tu hogar.

58. En estas fiestas, deseo que tu corazón se llene de amor y gratitud.

Que todos tus deseos se hagan realidad en esta Navidad. (Foto: Canva.com)

59. Que el nuevo año te traiga salud, alegría y muchos motivos para sonreír.

60. Que la Navidad te regale momentos inolvidables rodeado de tus seres queridos.

61. ¡Felices fiestas! Que la Navidad te llene de paz y el Año Nuevo de nuevas oportunidades.

62. Que esta Navidad sea el inicio de un año lleno de bendiciones y buenos momentos.

63. En este tiempo tan especial, deseo que encuentres la paz que tanto anhelas.

64. Que la magia de la Navidad ilumine tu hogar y te haga sentir más cerca de quienes amas.

65. ¡Feliz Navidad! Que el amor y la esperanza renazcan en tu corazón en cada amanecer.

66. Que la estrella de la Navidad guíe tus pasos hacia un futuro lleno de luz y prosperidad.

67. En estas fiestas, te deseo todo lo mejor y que la dicha nunca falte en tu vida.

68. ¡Felices fiestas! Que el amor y la felicidad te acompañen siempre.

69. Que la Navidad te regale el mejor regalo: la compañía de aquellos que más amas.

70. En este tiempo de Navidad, mi mayor deseo es que cada día esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos.

¡Feliz Navidad! Que el amor y la esperanza renazcan en tu corazón en cada amanecer. (Foto: Canva.com)

Frases de amor en Navidad para dedicar a tu pareja por Facebook, WhatsApp o Instagram

71. En esta Navidad, mi mayor regalo eres tú. Gracias por llenar mi vida de amor y felicidad.

72. Que esta Navidad sea tan especial como el amor que compartimos. ¡Te amo con todo mi corazón!

73. No hay mejor regalo que estar a tu lado en estas fiestas. ¡Feliz Navidad, mi amor!

74. Mi vida cobra sentido desde que llegaste a ella. ¡Te deseo una Navidad llena de amor y magia!

75. Que la luz de la Navidad ilumine nuestro camino y fortalezca nuestro amor. ¡Te quiero mucho!

76. Gracias por hacer que cada día sea especial. ¡Te deseo una Navidad llena de todo lo que amas!

77. Este diciembre quiero agradecerte por tu amor, tu apoyo y por hacer mi vida más hermosa. ¡Feliz Navidad, mi vida!

78. La mejor parte de la Navidad es compartirla contigo. ¡Te amo y te deseo todo lo mejor!

79. En esta Navidad, mi deseo más grande es que sigamos compartiendo momentos inolvidables juntos.

80. Junto a ti, cualquier Navidad es perfecta. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar.

81. Eres mi regalo de Navidad eterno, mi amor. ¡Gracias por hacerme tan feliz!

82. Que la magia de la Navidad nos envuelva y nos acerque aún más. ¡Felices fiestas, mi amor!

83. Mi corazón late más fuerte cada Navidad porque sé que te tengo a ti. ¡Te deseo todo lo mejor!

84. En este tiempo de Navidad, mi mayor deseo es seguir compartiendo mi vida contigo, hoy y siempre.

85. En esta Navidad, mi regalo más preciado eres tú.

86. Eres la estrella que ilumina mi vida en esta época tan especial.

87. Que esta Navidad nos regale más momentos juntos y más razones para amarnos.

88. Contigo, cada día es como abrir un regalo en Navidad.

89. Eres el mejor regalo que he recibido en mi vida, no solo en Navidad.

90. Que la magia de la Navidad nos envuelva y nos haga más fuertes como pareja.

Mi corazón late más fuerte cada Navidad porque sé que te tengo a ti. ¡Te deseo todo lo mejor! (Foto: Canva.com)

Frases de reflexión para recibir la Navidad

91. “La Navidad es el momento perfecto para recordar todo lo bueno que tenemos. ¡Feliz Navidad!”

92. “Que la luz de la Navidad ilumine tu camino y te guíe hacia un futuro lleno de esperanza”.

93. “Que la paz de la Navidad reine en tu corazón durante todo el año”.

94. “Deseo que esta Navidad sea el comienzo de un año lleno de bendiciones para ti y tu familia”.

95. “¡Feliz Navidad a todos! Que el próximo año venga cargado de cosas mágicas”.

96. “Que la magia de la Navidad llene nuestros hogares de amor, paz y mucha felicidad”.

97. “En esta Navidad, deseo que cada momento esté lleno de alegría, esperanza y cariño. ¡Felices fiestas!”

98. “La Navidad es el tiempo perfecto para recordar lo afortunados que somos al tenernos los unos a los otros”.

99. “¡Feliz Navidad a la mejor familia del mundo! Que la paz y el amor nos acompañen siempre”.

100. “El mejor regalo de Navidad es el tiempo compartido con aquellos que amamos. ¡Aprovechemos cada momento!”

Frases de famosos para recibir el Año Nuevo 2026 por todo lo alto

1. “Nuestro destino no está en las estrellas, sino en nosotros mismos”. (William Shakespeare)

2. “Ten siempre presente que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra”. (Abraham Lincoln)

3. “Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año”. (Ralph Waldo Emerson)

4. “Salud por un nuevo año y por otra oportunidad de hacerlo bien”. (Oprah)

5. “Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana”. (Albert Einstein)

6. “Todos nosotros, cada año, somos una persona diferente. No creo que seamos la misma persona toda la vida”. (Steven Spielberg)

7. “No hago propósitos para el año nuevo, sino que visualizo y planifico las cosas”. (Amala Akkineni)

8. “Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el valor de perseguirlos”. (Walt Disney)

9. “Este es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y las cosas van a cambiar”. (Taylor Swift)

10. “Una de las cosas que tiene mirar con demasiada frecuencia al pasado es que podemos darnos la vuelta y descubrir que el futuro se nos ha escapado”. (Michael Cibeuko)

11. “El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños”. (Eleanor Roosevelt)

12. “Estate en guerra con sus vicios, en paz con tus vecinos, y deja que cada Año Nuevo te encuentre un hombre mejor”. (Benjamin Franklin)

13. “Todos los años te propones cambiar. Este año, hazte el propósito de ser tú mismo”. (Anónimo)

“Todos nosotros, cada año, somos una persona diferente. No creo que seamos la misma persona toda la vida”. (Steven Spielberg). FOTO DE CANVA.COM

14. “El objetivo de un nuevo año no es que tengamos un nuevo año. Es que tengamos un alma nueva”. (G. K. Chesterton)

15. “Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma”. (Albert Schweitzer)

16. “¿Sabes que siempre le tengo miedo a todo el año? Pues esta vez solo voy a temer un día a la vez”. (Charlie Brown)

17. “Año nuevo, vida nueva Decide hoy en quién te convertirás, qué darás y cómo vivirás”. (Anthony Robbins)

18. “No sé a dónde voy a ir, pero prometo que no será aburrido”. (David Bowie)

19. “El año nuevo es la luz que brilla para iluminar el camino de los sueños del futuro”. (Munia Khan)

20. “No importa lo duro que sea el pasado, siempre se puede empezar de nuevo”. (Buda)

21. “En nuestras formas perfectas. En las formas en que somos hermosos. En las formas en que somos humanos. Estamos aquí. Feliz Año Nuevo. Hagámoslo nuestro”. (Beyoncé)

22. “Cuando el año pasado ha sido tan desastroso y tan terrible, entrar en un nuevo año significa automáticamente entrar en un año maravilloso”. (Mehmet Murat ildan)

23. “Dentro de cada error hay una gran lección. Y aunque no quiero llevarme el error al Año Nuevo, sí quiero llevarme la lección que hay dentro de él”. (Craig D. Lounsbrough)

24. “Mejorar es cambiar; ser perfecto es cambiar a menudo”. (Winston Churchill)

25. “Entra en este nuevo año con una gratitud por esta nueva oportunidad de crear tus sueños”. (Avina Celeste)

“Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo”. FOTO DE CANVA.COM

26. “Bondad, bondad, bondad. Quiero hacer una oración de año nuevo, no una resolución. Rezo por el valor”. (Susan Sontag)

27. “Nos pasamos el 1 de enero recorriendo nuestras vidas, habitación por habitación, elaborando una lista de cosas por hacer, de grietas por remendar. Tal vez este año, para equilibrar la lista, deberíamos recorrer las habitaciones de nuestras vidas... no en busca de defectos sino de potencial”. (Ellen Goodman)

28. “No tienes que ver toda la escalera, solo dar el primer paso”. (Martin Luther King)

29. “Porque las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Y las palabras del próximo año esperan otra voz”. (T. S. Eliot)

30. “Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o para soñar un nuevo sueño”. (C. S. Lewis)

31. “Todo nuevo comienzo viene del final de otro comienzo”. (Séneca)

Frases para felicitar en redes sociales por el ¡Feliz Año Nuevo 2026!

32. Hay cosas mucho, mucho mejores por delante que cualquiera que dejemos atrás.

33. Deja que cada nuevo año encuentre a una mejor versión de ti mismo

34. Esta noche es la noche en la que el mundo comienza de nuevo.

35. Y ahora damos la bienvenida al nuevo año, lleno de cosas que nunca han sucedido.

36. Puedes entusiasmarte con el futuro. Al pasado no le importará

37. No olvides el pasado, aprende de él. ¡Feliz año nuevo!

38. Feliz Año 2026, incluso a mi suegra. Me puedo permitir poner esto aquí porque no usa Instagram.

39. Para los propósitos de 2026 pide un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!

40. Que la lluvia de la felicidad te agarre con el paraguas roto, te empape y salpique a todos los que están alrededor. ¡Feliz año nuevo!

“Deja atrás las penas, el dolor y la tristeza y demos la bienvenida al nuevo año con una sonrisa. ¡Feliz Año Nuevo amor!” FOTO DE CANVA.COM

41. No dejes que las sombras del ayer estropeen el sol del mañana... ¡Feliz año nuevo!

42. Año nuevo, vida nueva. Pasado, pisado. Lo bueno, guardado. Lo malo, aplastado.

43. Lo bonito de un año nuevo es que viene todo lleno de días sin estrenar.

44. Que lo mejor del año que acaba sea lo peor del año que comienza

45. Si en el año viejo no pudiste lograr tus metas, ¡nada pierdes al soltarlo!

46. Coloca tu mano derecha sobre tu hombro izquierdo y tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Has recibido un abrazo a distancia. ¡Feliz 2026!

Frases para saludar a amigos cercanos y familiares por el Año Nuevo 2026

47. ¡Te deseo un comienzo de año con mucho amor y risas!

48. Aquí estoy para ti en la víspera de Año Nuevo. ¡Te mando mucho amor!

49. Cada día contigo es como un regalo. Por otros 365 días de “regalos”.

50. Felicidad + Cientos de risas. Esa es la suma de factores que deseo para tu familia y para ti este Año Nuevo. ¡Feliz 2026!

51. Deja atrás las penas, el dolor y la tristeza y demos la bienvenida al nuevo año con una sonrisa. ¡Feliz Año Nuevo amor!

52. Cuando te duela mirar hacia atrás y te dé miedo mirar hacia delante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré a tu lado. ¡Feliz 2026!

53. Te deseo 12 meses de prosperidad, 52 semanas de alegría y 365 días de éxito. ¡Feliz 2026!

54. Los kilómetros que tenemos en medio no evitarán que te siga queriendo. ¡Feliz año 2026!

55. ¡Feliz Año Nuevo! Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar donde ir y alguien a quien querer.

56. En el nuevo año valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.

“Que encuentres la felicidad en cada amanecer, atardecer y arcoíris en 2026. ¡Que este año sea el mejor de tu vidas!” FOTO DE CANVA.COM

57. Pasar un Año Nuevo contigo es el mejor regalo que me puedes dar. ¡Feliz Año Nuevo!

58. Doce meses, cuatro estaciones, un corazón alegre y unos ojos soñadores… ¡Feliz Año Nuevo!

59. Dinero, salud, amor, amistad… pero sobre todo, ¡que no nos falte la esperanza! ¡Feliz Año Nuevo 2026!

60. 365 nuevas oportunidades. ¡Felices fiestas y próspero Año Nuevo!

61. Aunque la vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. ¡Feliz año nuevo!

62. Mucho amor, champán, diversión... ¡Y una pizca de locura! Feliz próspero Año Nuevo.

63. Empezar el año queriéndote y rodeado de tu amor no tiene precio.

64. Que nunca te falte un sueño por el que luchar, un proyecto que realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien querer… ¡Feliz año!

65. Aunque la vida no sea la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar. ¡Feliz Año Nuevo!

66. Que encuentres la felicidad en cada amanecer, atardecer y arcoíris en 2026. ¡Que este año sea el mejor de tu vidas!

67. Mañana es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. ¡Escribe una buena!

68. Se viene un nuevo año, se vienen nuevos sueños, se vienen nuevos objetivos, nuevos aspectos, pero jamás cambiaré a mis amigos. ¡Feliz Año Nuevo!

69. ¡Feliz 2026! Ya has llegado muy lejos, ¡piensa en lo mucho que crecerás en el año que viene!

70. Disfruta, agradece y arriésgate, tienes 365 más para hacerlo.

71. Que el año que viene te lleve a una nueva y emocionante aventura, llena de experiencias que cambien tu vida.

Frases con buenos deseos por Año Nuevo 2026

72. Cada año que paso contigo es mejor que el anterior. Por seguir creando más recuerdos en 2026.

73. Que el Año Nuevo te traiga tanto amor y felicidad como tú me das cada día.

74. ¡Te deseo, a ti y a tu familia, salud y felicidad en el nuevo año!

75. Cuando suenen las doce campanadas, cierra los ojos y pide un deseo al Año Nuevo, a esa hora yo haré lo mismo. Mi deseo: ¡Que el tuyo se haga realidad! ¡Feliz Año!

76. Deseo que la paz se muestre en tu vida, el amor y la alegría inunde tu alma, y de corazón te deseo todo lo mejor. ¡Feliz Año Nuevo!

77. Por nuestro pasado, nuestro presente, pero, sobre todo, por nuestro futuro juntos. ¡Que este 2026 sea un año espectacular!

78. Cuando sean las doce de la noche, cierra tus ojos y pide un deseo para este año. Yo también haré lo mismo y pediré para que tu deseo se haga realidad. ¡Feliz Año Nuevo!

79. Te envío mis mejores deseos para que esta noche de paz sea tan solo el comienzo de un año pleno de éxito. ¡Feliz Año Viejo!

80. ¡Feliz Año Nuevo! Aunque a tu lado siempre serán años felices.

81. ¡No puedo creer que sea esta época del año otra vez! El tiempo vuela cuando nos divertimos. Tengo mucha suerte de haber compartido este año contigo. ¡Feliz 2026!

82. Este Año Nuevo viene cargado de las mejores vibras e infinito amor, así que ¡levantemos las copas!

83. ¡Feliz Año Nuevo! Siento que puedo superar cualquier cosa contigo a mi lado y espero que tú también sientas lo mismo. Te deseo que se cumplan todos tus deseos en 2026.

“Por nuestro pasado, nuestro presente, pero, sobre todo, por nuestro futuro juntos. ¡Que este 2026 sea un año espectacular!” FOTO DE CANVA.COM

84. Llena tu copas de burbujas y comienza a brindar para que el Nuevo Año 2026 llegue bien lleno de eufórica alegría. ¡Feliz Año Nuevo!

85. Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo.

86. Toda la salud y prosperidad del mundo para ti y los tuyos en este nuevo año. !!!!

87. Ojalá en este año nuevo todos tus sueños e ilusiones se hagan realidad.

88. Que en 2026 el amor y la paz reinen en tu hogar y en tu vida.

89. ¡Por un Año Nuevo en el que nunca falten novedades: nuevas metas y nuevas ilusiones!

90. Que toda la oscuridad y los malos ratos se queden en el viejo año... ¡Vamos con todo en el Año Nuevo!

91. En este Año Nuevo, te deseo la ilusión de un niño y la sabiduría de un anciano. ¡Feliz 2026!

92. Te deseo que en 2026 haya muchas más sonrisas que malas noticias. ¡Feliz Año Nuevo!

93. Te deseo que tu última noche del año esté cargada de amor, locura y una pizca de champán. ¡Feliz 2026!

94. Que 2026 te regale tantas alegrías como burbujas tendrá la copa con la que que brindes esta noche.

95. Aunque la vida no siempre es como quisiéramos, deseo que 2026 no borre la sonrisa de tu cara. ¡Feliz Año!

96. Que los aprendizajes de 2025 nos hagan más fuertes y felices en este nuevo año. ¡Feliz 2026!

97. Este 2026 corre tras tus sueños. Si no los alcanzas... ¡Al menos adelgazas!

98. Feliz nueva página en blanco en el maravilloso libro de tu vida.

99. Nunca es demasiado tarde para perseguir una nueva ilusión ni demasiado pronto para conseguirla. ¡Feliz 2026!

100. Mi meta para 2026 es cumplir los propósitos de 2024 que pensé en 2023... ¡Feliz Año Nuevo!

"Este 2025 corre tras tus sueños. Si no los alcanzas... ¡Al menos adelgazas!" (Foto: Canva.com)

