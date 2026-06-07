La Selección de Colombia continúa su preparación para el Mundial de Fútbol 2026 y este domingo 7 de junio afrontará un nuevo amistoso internacional frente a Jordania en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados cafeteros, que buscan seguir cada detalle del equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de su regreso a una Copa del Mundo.

Para quienes desean ver el partido en vivo, RCN será una de las señales encargadas de transmitir el compromiso en Colombia. Si buscas cómo ver RCN EN VIVO por televisión o internet, así como los horarios del encuentro en distintos países, aquí encontrarás toda la información necesaria para seguir el Colombia vs. Jordania desde cualquier lugar.

James Rodríguez fue convocado y lidera la lista oficial de 26 jugadores de la Selección Colombia para la Copa del Mundo. (Foto: EFE / Carlos Ortega)

Cómo ver RCN EN VIVO por TV y por internet

Los aficionados en Colombia podrán seguir el amistoso entre Colombia y Jordania a través de la señal abierta de RCN, disponible en gran parte del territorio nacional mediante televisión digital terrestre (TDT) y operadores de cable. Además, el canal suele ofrecer cobertura deportiva a través de sus plataformas digitales.

Entre las opciones disponibles para seguir la programación de RCN se encuentran:

Señal abierta de Canal RCN.

Televisión por cable con operadores autorizados.

Sitio web oficial de RCN con señal en vivo.

Aplicación oficial de RCN para dispositivos móviles.

Plataformas digitales de Deportes RCN para contenidos deportivos.

Se recomienda verificar la disponibilidad de la transmisión del partido en la plataforma elegida antes del inicio del encuentro, ya que algunos eventos deportivos pueden estar sujetos a derechos de emisión.

¿Se puede ver RCN desde el extranjero?

La disponibilidad de RCN fuera de Colombia puede variar según el país y los derechos de transmisión de cada evento. El canal cuenta con una señal internacional denominada RCN Nuestra Tele Internacional, disponible en distintos mercados mediante operadores de televisión por suscripción.

Sin embargo, algunos contenidos en vivo y eventos deportivos pueden presentar restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, los usuarios que se encuentren en el extranjero deben consultar la disponibilidad de la señal o las plataformas autorizadas en su país.

Horarios de Colombia vs. Jordania por país

El partido entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026 y comenzará a las 17:00 horas en territorio colombiano.

País / Zona Hora Colombia 17:00 Perú 17:00 Ecuador 17:00 México (Centro) 17:00 México (Pacífico) 16:00 México (Noroeste) 16:00 Venezuela 18:00 Bolivia 18:00 Chile 18:00 Argentina 19:00 Uruguay 19:00 Paraguay 19:00 Brasil 19:00 España (Madrid) 01:00 del 8 de junio España (Canarias) 00:00 del 8 de junio

Horarios en Estados Unidos Hora Este (Nueva York, Miami) 18:00 Central (Chicago, Dallas) 17:00 Montaña (Denver, Phoenix) 16:00 Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 15:00