La Selección Colombia continúa afinando detalles para su esperado regreso a la Copa del Mundo y este domingo 7 de junio afrontará una nueva prueba internacional frente a Jordania. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, y servirá como una oportunidad para que el técnico Néstor Lorenzo evalúe a la base del equipo que debutará en el Mundial de Fútbol 2026.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora juega Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO del amistoso ante Jordania. A continuación, te contamos los horarios en distintos países y los canales que emitirán el partido para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso internacional.

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Colombia y tendrá distintos horarios según el país o zona donde te encuentres.

País / Zona Hora Colombia 17:00 Perú 17:00 Ecuador 17:00 México (Centro) 17:00 México (Pacífico) 16:00 México (Noroeste) 16:00 Venezuela 18:00 Bolivia 18:00 Chile 18:00 Argentina 19:00 Uruguay 19:00 Paraguay 19:00 Brasil 19:00 España (Madrid) 01:00 del 8 de junio España (Canarias) 00:00 del 8 de junio

Horarios en EE. UU. Hora Este (Nueva York, Miami) 18:00 Central (Chicago, Dallas) 17:00 Montaña (Denver, Phoenix) 16:00 Pacífico (Los Ángeles, Seattle) 15:00

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión del partido variará según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir el amistoso internacional:

País / Región Canal de TV Streaming Colombia Caracol TV, RCN Caracol Play, Ditu, Canal RCN App Ecuador El Canal del Fútbol (ECDF) ECDF Online Argentina DSports DGO Uruguay DSports DGO Chile DSports DGO Paraguay DSports DGO Perú DSports DGO Bolivia DSports DGO Venezuela DSports DGO México Claro Sports Claro Sports Online Estados Unidos ESPN Deportes ESPN App, FuboTV, Fanatiz España Movistar Plus+ Movistar Plus+ Brasil Sin confirmación oficial Sin confirmación oficial