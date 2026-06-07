El partido se jugará el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
El partido se jugará el domingo 7 de junio en el Snapdragon Stadium de San Diego. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
mailJorge Villanes

La Selección Colombia continúa afinando detalles para su esperado regreso a la Copa del Mundo y este domingo 7 de junio afrontará una nueva prueba internacional frente a Jordania. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, y servirá como una oportunidad para que el técnico Néstor Lorenzo evalúe a la base del equipo que debutará en el Mundial de Fútbol 2026.

Miles de aficionados buscan conocer a qué hora juega Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO del amistoso ante Jordania. A continuación, te contamos los horarios en distintos países y los canales que emitirán el partido para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso internacional.

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Colombia y tendrá distintos horarios según el país o zona donde te encuentres.

País / ZonaHora
Colombia17:00
Perú17:00
Ecuador17:00
México (Centro)17:00
México (Pacífico)16:00
México (Noroeste)16:00
Venezuela18:00
Bolivia18:00
Chile18:00
Argentina19:00
Uruguay19:00
Paraguay19:00
Brasil19:00
España (Madrid)01:00 del 8 de junio
España (Canarias)00:00 del 8 de junio
Horarios en EE. UU.Hora
Este (Nueva York, Miami)18:00
Central (Chicago, Dallas)17:00
Montaña (Denver, Phoenix)16:00
Pacífico (Los Ángeles, Seattle)15:00

¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión del partido variará según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir el amistoso internacional:

País / RegiónCanal de TVStreaming
ColombiaCaracol TV, RCNCaracol Play, Ditu, Canal RCN App
EcuadorEl Canal del Fútbol (ECDF)ECDF Online
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
ChileDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
PerúDSportsDGO
BoliviaDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
MéxicoClaro SportsClaro Sports Online
Estados UnidosESPN DeportesESPN App, FuboTV, Fanatiz
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+
BrasilSin confirmación oficialSin confirmación oficial
SOBRE EL AUTOR

Periodista con 8 años de experiencia en medios y especialista en tendencias globales y cultura. Dedicado a cubrir los sucesos de actualidad en EE.UU. y las celebridades que son tendencia para los hispanos. Mi prioridad es la oportunidad: informar con exactitud sobre los fenómenos que marcan el presente.

TAGS