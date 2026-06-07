La Selección Colombia continúa afinando detalles para su esperado regreso a la Copa del Mundo y este domingo 7 de junio afrontará una nueva prueba internacional frente a Jordania. El encuentro se disputará en el Snapdragon Stadium de San Diego, Estados Unidos, y servirá como una oportunidad para que el técnico Néstor Lorenzo evalúe a la base del equipo que debutará en el Mundial de Fútbol 2026.
Miles de aficionados buscan conocer a qué hora juega Colombia y dónde ver la transmisión EN VIVO del amistoso ante Jordania. A continuación, te contamos los horarios en distintos países y los canales que emitirán el partido para que no te pierdas ningún detalle de este compromiso internacional.
¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?
El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas en Colombia y tendrá distintos horarios según el país o zona donde te encuentres.
|País / Zona
|Hora
|Colombia
|17:00
|Perú
|17:00
|Ecuador
|17:00
|México (Centro)
|17:00
|México (Pacífico)
|16:00
|México (Noroeste)
|16:00
|Venezuela
|18:00
|Bolivia
|18:00
|Chile
|18:00
|Argentina
|19:00
|Uruguay
|19:00
|Paraguay
|19:00
|Brasil
|19:00
|España (Madrid)
|01:00 del 8 de junio
|España (Canarias)
|00:00 del 8 de junio
|Horarios en EE. UU.
|Hora
|Este (Nueva York, Miami)
|18:00
|Central (Chicago, Dallas)
|17:00
|Montaña (Denver, Phoenix)
|16:00
|Pacífico (Los Ángeles, Seattle)
|15:00
¿Qué canal transmite Colombia vs. Jordania EN VIVO?
La transmisión del partido variará según el país. Estas son las señales confirmadas para seguir el amistoso internacional:
|País / Región
|Canal de TV
|Streaming
|Colombia
|Caracol TV, RCN
|Caracol Play, Ditu, Canal RCN App
|Ecuador
|El Canal del Fútbol (ECDF)
|ECDF Online
|Argentina
|DSports
|DGO
|Uruguay
|DSports
|DGO
|Chile
|DSports
|DGO
|Paraguay
|DSports
|DGO
|Perú
|DSports
|DGO
|Bolivia
|DSports
|DGO
|Venezuela
|DSports
|DGO
|México
|Claro Sports
|Claro Sports Online
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN App, FuboTV, Fanatiz
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+
|Brasil
|Sin confirmación oficial
|Sin confirmación oficial