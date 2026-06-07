Colombia vs Jordania en vivo: horarios, transmisión online y canales del partido amistoso internacional en España, México, Latinoamérica y Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Colombia vs Jordania en vivo: horarios, transmisión online y canales del partido amistoso internacional en España, México, Latinoamérica y Estados Unidos. (Foto: Imagen creada por Mix usando Gemini)
Jorge Villanes
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La selección de Colombia afronta un nuevo compromiso internacional este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un partido amistoso que servirá para que ambas escuadras lleguen de la mejor manera al Mundial de Fútbol 2026. El encuentro permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes dentro de la plantilla y continuar ajustando detalles de funcionamiento antes de futuras competiciones.

Los aficionados cafeteros también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante televisión abierta en Colombia, una alternativa que genera gran interés entre quienes buscan ver a la Selección Colombia sin necesidad de contratar servicios adicionales. Si quieres conocer a qué hora comienza el encuentro en tu país y qué canales transmitirán el amistoso en vivo, aquí encontrarás toda la información necesaria.

Luis Díaz llega como uno de los líderes futbolísticos del equipo y será clave en el ataque colombiano. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Luis Díaz llega como uno de los líderes futbolísticos del equipo y será clave en el ataque colombiano. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026 en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Horarios de Colombia vs. Jordania por país

País / RegiónHora
España (Madrid)01:00 horas (8 de junio)
España (Canarias)00:00 horas (8 de junio)
Argentina19:00 horas
Uruguay19:00 horas
Paraguay19:00 horas
Brasil19:00 horas
Chile18:00 horas
Venezuela18:00 horas
Bolivia18:00 horas
Colombia17:00 horas
Perú17:00 horas
Ecuador17:00 horas
México (Centro)17:00 horas
México (Pacífico y Chihuahua)16:00 horas
México (Baja California)16:00 horas
Estados Unidos (Este)18:00 horas
Estados Unidos (Central)17:00 horas
Estados Unidos (Montaña)16:00 horas
Estados Unidos (Pacífico)15:00 horas

¿Cómo mirar el partido Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales según el país donde te encuentres.

Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. Jordania

País / RegiónCanal de TVStreaming
ColombiaCaracol TV (TV abierta)Caracol TV Digital
EcuadorEl Canal del FútbolEl Canal del Fútbol
ArgentinaDSportsDGO
UruguayDSportsDGO
MéxicoClaro SportsClaro Sports
Estados UnidosFanatizFanatiz
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+
BrasilSin confirmarSin confirmar
ChileSin confirmarSin confirmar
ParaguaySin confirmarSin confirmar
VenezuelaSin confirmarSin confirmar
BoliviaSin confirmarSin confirmar
PerúSin confirmarSin confirmar

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