La selección de Colombia afronta un nuevo compromiso internacional este domingo 7 de junio cuando se enfrente a Jordania en un partido amistoso que servirá para que ambas escuadras lleguen de la mejor manera al Mundial de Fútbol 2026. El encuentro permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes dentro de la plantilla y continuar ajustando detalles de funcionamiento antes de futuras competiciones.

Los aficionados cafeteros también tendrán la posibilidad de seguir el partido mediante televisión abierta en Colombia, una alternativa que genera gran interés entre quienes buscan ver a la Selección Colombia sin necesidad de contratar servicios adicionales. Si quieres conocer a qué hora comienza el encuentro en tu país y qué canales transmitirán el amistoso en vivo, aquí encontrarás toda la información necesaria.

Luis Díaz llega como uno de los líderes futbolísticos del equipo y será clave en el ataque colombiano. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿A qué hora juega Colombia vs. Jordania hoy?

El amistoso internacional entre Colombia y Jordania se disputará el domingo 7 de junio de 2026 en el Snapdragon Stadium de San Diego.

Horarios de Colombia vs. Jordania por país

País / Región Hora España (Madrid) 01:00 horas (8 de junio) España (Canarias) 00:00 horas (8 de junio) Argentina 19:00 horas Uruguay 19:00 horas Paraguay 19:00 horas Brasil 19:00 horas Chile 18:00 horas Venezuela 18:00 horas Bolivia 18:00 horas Colombia 17:00 horas Perú 17:00 horas Ecuador 17:00 horas México (Centro) 17:00 horas México (Pacífico y Chihuahua) 16:00 horas México (Baja California) 16:00 horas Estados Unidos (Este) 18:00 horas Estados Unidos (Central) 17:00 horas Estados Unidos (Montaña) 16:00 horas Estados Unidos (Pacífico) 15:00 horas

¿Cómo mirar el partido Colombia vs. Jordania EN VIVO?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de distintas señales de televisión y plataformas digitales según el país donde te encuentres.

Canales de TV y streaming para ver Colombia vs. Jordania