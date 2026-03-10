La cadena supermercadista chilena SMU continúa avanzando en su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. La compañía inauguró dos nuevas tiendas de su formato Maxiahorro en la ciudad de Piura, reforzando su presencia en el norte del país y ampliando la cobertura de su propuesta de supermercados de precios bajos.

Con estas aperturas, la empresa alcanza 32 locales de Maxiahorro en el Perú, consolidando el desarrollo de este formato en el país. La expansión responde al interés de la compañía por fortalecer su presencia en regiones con alto dinamismo comercial y crecimiento demográfico.

Uno de los nuevos establecimientos se ubica en la avenida Algarrobos, mientras que el segundo local está en la zona de San Bernardo. Ambas ubicaciones se encuentran cerca de zonas residenciales, comercios y vías de alto tránsito.

El negocio local de SMU representa aproximadamente el 2% de los ingresos de la compañía chilena. (Foto: SMU Perú).

Nuevas aperturas de MaxiAhorro

En conjunto, las dos tiendas de Maxiahorro suman más de 600 metros cuadrados de sala de ventas, lo que permitirá ampliar la oferta de productos y mejorar la accesibilidad de los consumidores a una propuesta de abastecimiento cotidiano basada en precios competitivos.

“Estas aperturas reflejan el trabajo de nuestros equipos y la confianza que tenemos en el crecimiento de Piura y del norte del país. Con esto llegamos a 32 Maxiahorro”, señaló Patricio Llosa, gerente general de SMU Perú.

El formato Maxiahorro se caracteriza por su enfoque en el abastecimiento a precios convenientes, con un surtido optimizado que busca cubrir las necesidades esenciales de compra de alimentos. Su propuesta apunta a ofrecer una experiencia de compra ágil y sencilla, orientada a consumidores que priorizan eficiencia y ahorro.

MaxiAhorro sigue expandiéndose en el norte del Perú.

Plan de expansión

Las aperturas en Piura de forman parte del plan estratégico 2026–2028 de SMU en el Perú, que contempla la inauguración de 22 nuevos supermercados Maxiahorro. De esa manera, la empresa busca ampliar la cobertura del formato, acercar su propuesta de precios accesibles a más consumidores y contribuir al desarrollo económico de las zonas donde opera.

SMU es uno de los principales actores del retail supermercadista en Chile, donde opera a través de formatos como Unimarc, Alvi y Super10. En el mercado peruano, mantiene una presencia creciente mediante las marcas Mayorsa y Maxiahorro, con las que busca fortalecer su posicionamiento en el segmento de supermercados orientados al ahorro.