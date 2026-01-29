La Comisión Europea (CE) presentó este jueves dos nuevas estrategias en materia migratoria, una sobre visados y un plan quinquenal para atajar los ingresos irregulares, que en la práctica afianzan el endurecimiento de la política sobre inmigración de la Unión Europea.

Con estos planes la Comisión busca reducir la migración “ilegal”, según el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner , así como luchar contra las redes de tráfico de personas e impulsar la atracción de talento a la Unión Europea para aumentar la competitividad económica de los Veintisiete.

La estrategia de la UE en materia de visados hace más estricta su concesión y la vincula a diversos factores, como la cooperación en los retornos y readmisiones por parte de terceros países, a la vez que plantea la suspensión, denegación o restricción a Estados que lleven a cabo “acciones hostiles” que socaven la seguridad del bloque comunitario.

A su vez, plantea un control más estricto de los regímenes de exención de visados existentes, que la UE tiene con países como Argentina, Brasil, Japón o Estados Unidos, “con el fin de garantizar el cumplimiento continuo y evitar el uso indebido de los viajes sin visado”.

En la misma línea se sitúa la Estrategia Europea de Asilo y Migración, es decir, los objetivos políticos de la Unión en esta materia para los próximos cinco años y que se basan en el uso de “una diplomacia migratoria firme” para afrontar estos desafíos.

El Comisionado de la UE para Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, ofrece una conferencia de prensa para presentar la Estrategia de Drogas de la UE y el Plan de Acción contra el tráfico de drogas en la sede de la UE en Bruselas el 4 de diciembre de 2025. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)

Este endurecimiento choca sobre el papel con la reciente decisión del Gobierno de España de regularizar a 500,000 migrantes irregulares residentes en España, aunque la Comisión se esforzó hoy en matizar que se trata de “un tema distinto” al presentado.

“Son personas que ya están en un Estado miembro y el Estado miembro tiene competencia para decidir cómo reaccionar y abordar la parte legal” de esa migración y “ver si hay necesidad de mano de obra y esto es lo que está haciendo España”, dijo Brunner en rueda de prensa.

Además, ambos planes tienen como punto en común la intención de Bruselas de atraer todo el talento posible desde terceros países debido a “las carencias de competencia y la escasez de mano de obra que se acentuarán en muchos sectores claves” que la UE presentará durante los próximos cinco años.

Para ello, la CE propuso simplificar y acelerar las normas y el proceso a la hora del reconocimiento y validación de cualificaciones y competencias, el aprovechamiento de la digitalización y la inteligencia artificial en la migración y la lucha contra el empleo ilegal y la explotación de trabajadores migrantes.

Ahora, los países de la UE, representados en el Consejo de la Unión Europea, y el Parlamento Europeo deberán avalar estos planes que pretenden adaptar a los Veintisiete a los retos migratorios del próximo lustro.