COFIDES, sociedad estatal española dedicada a la financiación de inversiones en el exterior, se incorpora al desarrollo del proyecto Illa junto al grupo español Enhol, en una iniciativa de generación fotovoltaica en Arequipa que contempla una inversión millonaria y busca ampliar la participación de energías renovables en el sistema eléctrico peruano.

El financiamiento asciende a US$ 40 millones y proviene del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y recursos propios, mediante un préstamo sindicado estructurado como project finance.

El 80% de la energía producida estará respaldada por un contrato de compraventa (PPA) a largo plazo con Kallpa Generación, lo que garantiza estabilidad en el suministro.

Impacto y estrategia energética

La iniciativa ya ha generado más de 600 puestos de trabajo y apunta a incrementar la participación de energías renovables no convencionales en una matriz aún dominada por fuentes hidroeléctricas y térmicas.

“El respaldo a este proyecto paradigmático en Perú en el campo de las energías renovables es una nueva muestra del compromiso de COFIDES con la sostenibilidad y con empresas que, como Enhol, impulsan el progreso en la transición energética“, afirmó Miguel Ángel Ladero, director corporativo del departamento de Inversiones de COFIDES.

De acuerdo con Ladero, esta iniciativa tendrá un impacto positivo tanto en la reducción de emisiones y la generación de energía limpia, segura y asequible, como en el fomento de la innovación tecnológica y la infraestructura sostenible.

La planta fotovoltaica Illa contempla la instalación de más de 700,000 paneles solares en unas 600 hectáreas en La Joya, Arequipa.

Por su parte, Nicolás Larumbe, Director de Ejecución de Proyectos de Grupo Enhol, indicó que “este proyecto marca un hito en nuestra estrategia de crecimiento internacional y consolida nuestra capacidad para desarrollar infraestructura energética a gran escala en mercados clave. PSF Illa fortalece nuestra posición en Latinoamérica y nos posiciona como un actor clave en la transformación del modelo energético del país”.

Avance del proyecto y despliegue en Perú

En febrero, Diario Gestión en febrero entrevistó a María Mendiola, country manager, quien informó que la central solar Illa registraba un avance de 62% y una inversión estimada de US$ 441 millones, con más de US$ 260 millones ya desembolsados.

La construcción se inició en el segundo semestre de 2024 y contempla la instalación de más de 700,000 paneles en unas 600 hectáreas en la zona de La Joya (Arequipa).

Asimismo, el proyecto prevé su entrada en operación por etapas, con una primera inyección de alrededor de 120 MW al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y la capacidad total de 396 MW hacia finales de año.

El proyecto Illa prevé una capacidad de 396 MW y ya ha generado más de 600 puestos de trabajo.

Además, adelantó que la compañía viene trabajando en cuatro proyectos a ejecutarse en los próximos tres años en el Perú. Así, el siguiente desarrollo de la española es Céfiro, un proyecto eólico de 320 MW en Ica.

“Este año se obtienen los permisos y su construcción empezarían a finales del 2026 o inicios del próximo año. La inversión alcanzaría los US$ 300 millones”, señaló.

Enhol ha señalado que el Perú es un mercado clave dentro de su estrategia en Latinoamérica, donde también tiene presencia en países como Guatemala y México, y proyecta nuevos desarrollos renovables en los próximos años.