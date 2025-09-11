¿Te has preguntado realmente por qué debes usar el "modo avión" en todos los vuelos? Esta es la verdadera razón. (Foto: Composición)
¿Te has preguntado realmente por qué debes usar el "modo avión" en todos los vuelos? Esta es la verdadera razón. (Foto: Composición)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Si bien el modo avión tiene como objetivo asegurar al durante los vuelos, para la vida diaria también puede ser muy útil.

Por ejemplo, en situaciones como emergencias sin acceso a carga, reuniones que exigen concentración o entornos con WiFi público poco confiable, activarlo ayuda a preservar la batería y reforzar la , lo que convierte al modo avión en una “herramienta infrautilizada”.

A continuación, tres funciones que mejorarán tu dispositivo en el , según Infinix Perú:

  • Carga más eficiente. Sin interrupciones. El dispositivo deja de buscar señal móvil o conexiones WiFi, lo que reduce el consumo de energía durante el proceso de carga y minimiza posibles interferencias o calentamiento. Se recomienda activar el modo avión antes de enchufarlo al cargador.
No solo para viajar: descubre cómo el modo avión protege tu batería y tus datos. Foto: Freepik
  • ¿Señal inestable? Ante interrupciones en la señal móvil, el modo avión puede servir como un botón de reinicio de red. Tras ello, se conecta a una red más estable.
“Esto es útil y práctico en modelos como el Note 50 Pro, que agilizan este proceso por la integración de inteligencia artificial en su interfaz, lo que optimiza la reconexión”, menciona Eduardo Martos, country manager de Infinix Perú.

  • Privacidad en redes públicas. Activar el modo avión evita conexiones no deseadas en espacios con WiFi público, lo que reduce la exposición de nuestra información en el .

