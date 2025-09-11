Si bien el modo avión tiene como objetivo asegurar al smartphone durante los vuelos, para la vida diaria también puede ser muy útil.

Por ejemplo, en situaciones como emergencias sin acceso a carga, reuniones que exigen concentración o entornos con WiFi público poco confiable, activarlo ayuda a preservar la batería y reforzar la privacidad del celular, lo que convierte al modo avión en una “herramienta infrautilizada”.

A continuación, tres funciones que mejorarán tu dispositivo en el modo avión, según Infinix Perú:

Carga más eficiente. Sin interrupciones. El dispositivo deja de buscar señal móvil o conexiones WiFi, lo que reduce el consumo de energía durante el proceso de carga y minimiza posibles interferencias o calentamiento. Se recomienda activar el modo avión antes de enchufarlo al cargador.

No solo para viajar: descubre cómo el modo avión protege tu batería y tus datos. Foto: Freepik

¿Señal inestable? Ante interrupciones en la señal móvil, el modo avión puede servir como un botón de reinicio de red. Tras ello, se conecta a una red más estable.

“Esto es útil y práctico en modelos como el Note 50 Pro, que agilizan este proceso por la integración de inteligencia artificial en su interfaz, lo que optimiza la reconexión” , menciona Eduardo Martos, country manager de Infinix Perú.