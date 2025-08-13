Es probable que esto refuerce su determinación de obtener importantes concesiones territoriales cuando los presidentes de Rusia y EE.UU. se reúnan en Alaska a cambio de un alto al fuego que Putin se ha mostrado hasta ahora reacio a conceder a Trump.

Las fuerzas rusas rompieron las defensas ucranianas en la región oriental de Donetsk, alrededor de las aldeas que conducen a la ciudad de Dobropillya, según la plataforma de seguimiento Deep State, que mantiene la cooperación con el Ministerio de Defensa de Ucrania.

Están consolidando posiciones y buscando puntos débiles en las defensas para intentar llegar a la carretera que une la ciudad con la estratégica ciudad de Kramatorsk, según informó el lunes en un mensaje publicado en Telegram.

Putin y Trump se reunirán mientras el Ejército ruso avanza lentamente en una campaña de verano que está sometiendo a las defensas ucranianas a una presión cada vez mayor, sin lograr hasta ahora un avance decisivo.

El presidente ruso ha rechazado repetidamente los llamados de Trump, Ucrania y los líderes europeos para acordar un alto al fuego que permita negociar un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión a gran escala que ya dura cuatro años.

“Putin tiene cartas mucho más fuertes que sus oponentes”, afirmó Marina Miron, investigadora militar del Departamento de Estudios de Defensa del King’s College de Londres. “El Ejército ruso está a la ofensiva y dicta las reglas”.

Solo unos pocos rusos ligeramente armados eludieron las defensas alrededor de Dobropillya, y Ucrania está trabajando para restablecer el control, dijo el martes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a los periodistas. Moscú quiere dar la impresión de que “Rusia avanza y Ucrania pierde” antes de la cumbre de Alaska, afirmó.

Aun así, las fuerzas ucranianas se enfrentan a una situación difícil en las regiones de Donetsk y Zaporizhzhia, aunque han logrado repeler a las tropas rusas en Lugansk y en la región septentrional de Sumy, según Zelenski.

Rusia podría estar trasladando hasta 30.000 soldados de combate experimentados desde Sumy hacia el frente en las regiones de Zaporizhzhia, Donetsk y Dnipropetrovsk, en preparación para una ofensiva a finales de este mes, según ha dicho.

Trump expresó su decepción por la intransigencia de Putin tras seis llamadas telefónicas este año. Amenazó con imponer aranceles secundarios a los países que compraran petróleo ruso a menos que el Kremlin aceptara una tregua antes del viernes pasado.

Pero tras las conversaciones mantenidas en Moscú la semana pasada entre Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff, ambas partes anunciaron su primera cumbre desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero.

Zelenski y sus aliados europeos tienen previsto llamar a Trump el miércoles, ante el temor de que el líder estadounidense pueda ceder demasiado a Putin a cambio de un acuerdo para detener los combates.

Mientras Trump presiona a Rusia para que ponga fin a la guerra, Putin quiere que Kyiv retire totalmente sus fuerzas de las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, antes de aceptar cualquier tregua. Eso le daría a su Ejército la victoria en la llamada zona de Donbás, en Ucrania, que no ha podido conseguir en el campo de batalla desde que Rusia incitó los combates allí en 2014.

Funcionarios estadounidenses y rusos también han estado discutiendo un acuerdo que pondría fin a la guerra en las líneas de combate actuales, dejando a Rusia el control de las partes de las regiones ucranianas de Jersón y Zaporizhzhia que ocupa actualmente, según personas familiarizadas con las conversaciones.

Zelenski afirmó que Ucrania no cederá ningún territorio a Rusia. Las cuestiones territoriales no pueden separarse de las garantías de seguridad para su país porque “para los rusos, Donbás es una cabeza de puente para una futura nueva ofensiva”, afirmó.

Trump declaró el lunes a los periodistas que podría haber “algunos cambios” en el territorio como parte de un acuerdo. “Vamos a cambiar las líneas, las líneas de batalla”, afirmó.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también afirmó durante el fin de semana que el territorio “tendrá que estar sobre la mesa” junto con las garantías de seguridad para Ucrania. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó el lunes esta idea y afirmó que “ni siquiera deberíamos discutir ninguna concesión” con Putin hasta que Rusia acepte un alto al fuego total e incondicional en Ucrania.