El presidente ruso Vladimir Putin hace una declaración en el Kremlin de Moscú el 16 de agosto de 2025, un día después de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP
El presidente ruso Vladimir Putin hace una declaración en el Kremlin de Moscú el 16 de agosto de 2025, un día después de la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Foto: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente ruso, , ha condicionado el fin de la guerra en Ucrania a la entrega de las regiones de Donetsk y Luhansk, actualmente bajo control parcial de Moscú desde hace más de una década, según reveló este sábado el diario Financial Times (FT), citando fuentes cercanas a las negociaciones.

La propuesta fue presentada al expresidente estadounidense durante una cumbre celebrada este viernes en Alaska, informa el medio británico, que asegura haber consultado a cuatro personas implicadas directamente en las conversaciones.

LEA TAMBIÉN: Concluye la cumbre entre Trump y Putin, ¿hubo acuerdo sobre Ucrania?

A cambio de esos dos territorios del este ucraniano, habría ofrecido detener el avance militar ruso en otras zonas en conflicto, como Jersón y Zaporiyia, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado en 2022.

Trump, quien medió en el encuentro, transmitió la propuesta a su homólogo ucraniano, , así como a líderes europeos en una llamada telefónica este sábado. Según el FT, el exmandatario estadounidense pidió a sus interlocutores que “abandonen los esfuerzos para asegurar un alto el fuego por parte de Moscú”, en alusión a las exigencias rusas.

LEA TAMBIÉN: Trump y Putin sostienen cumbre en Alaska sobre guerra Rusia-Ucrania

Tras la cumbre, declaró estar “sinceramente interesado en poner fin” a la guerra, pero insistió, como en ocasiones anteriores, en que cualquier solución debe tener un carácter “sólido y duradero”, que elimine las causas que dieron origen al conflicto.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó al Financial Times que la reunión entre fue “muy importante y sustancial” y que podría acercar posiciones para un acuerdo. Sin embargo, subrayó que “el contenido de lo discutido no puede hacerse público”.

La reacción europea no se hizo esperar. El primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió en su cuenta de X que “Putin ha vuelto a demostrar su astucia” y recordó que “Moscú solo respeta la fuerza”. Tusk, junto a líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Finlandia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, emitieron una declaración conjunta subrayando que cualquier acuerdo debe incluir garantías de seguridad para Ucrania.

LEA TAMBIÉN: Negociaciones entre Putin y Trump durarán al menos 6 o 7 horas, según el Kremlin

El texto también reafirma que no se aceptarán concesiones territoriales sin el consentimiento explícito de y que Ucrania debe mantener su derecho a ingresar en la Unión Europea y en la OTAN, como parte de cualquier arreglo negociado.

La presión internacional se intensifica mientras el conflicto entra en lo que varios líderes califican como una “fase decisiva” para el futuro de Ucrania y la estabilidad de Europa.

TE PUEDE INTERESAR

Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿cuándo y dónde se realizará?
Donald Trump dispuesto a reunirse con Vladimir Putin para acabar el conflicto entre Rusia y Ucrania
Vladimir Putin indica que el 40 % de la economía mundial se concentra en el BRICS

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.