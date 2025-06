Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, alertó sobre el complejo panorama económico global, marcado por tensiones comerciales y alta volatilidad. En entrevista con Cuentas Claras, de Canal N, advirtió que la economía peruana no es inmune a estos cambios: “Un punto de crecimiento menos en China afecta a nuestro país, sin duda”, subrayó.

El exministro se refirió a la frágil tregua comercial entre Estados Unidos y China, la cual, según indicó, se ha venido incumpliendo, generando desconfianza en los mercados. “Hay intereses comerciales en juego, y obviamente esto era previsible, porque la palabra de Trump es cualquier cosa, y eso es lo que tiene el mundo en vilo, lamentablemente” , comentó. Añadió que los mercados ya están reaccionando ante esta incertidumbre, como lo demuestra el reciente ajuste en el mercado bursátil chino.

Señaló que julio se perfila como un mes decisivo en el frente comercial internacional, debido al vencimiento de varias treguas arancelarias impulsadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, algunas de las cuales incluyen a países como el Perú. Según Castilla, aunque técnicamente la tregua comenzó a regir desde mayo, “pueden patear el tablero en cualquier momento”, advirtió.

El extitular del MEF explicó que el ruido en los mercados ya está generando efectos concretos: “el mercado chino reaccionó con una caída importante, un ajuste bursátil”, lo que refleja la creciente incertidumbre. Esta situación representa una amenaza directa para economías como la peruana, debido a su alta dependencia de las exportaciones de materias primas.

“Esto es una espada de Damocles que condiciona a nuestro país (...) Un punto de crecimiento menos en China afecta a nuestro país, sin duda”, enfatizó, subrayando la necesidad de prudencia en el manejo económico en un entorno global cada vez más volátil.

A nivel local, el economista fue crítico del manejo actual de las finanzas públicas. Si bien aclaró que sus recientes declaraciones no deben ser interpretadas como un respaldo a gestiones anteriores, afirmó que “se ha perdido el valor de la tecnocracia en el manejo económico”. Según dijo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha dejado de ejercer un rol de contención frente al Congreso, lo que compromete la credibilidad fiscal del país.

“Ya no tenemos un MEF que ponga contención (al Congreso). La última vez que se hizo una acción de inconstitucionalidad por parte del gobierno, y del MEF en particular, fue en la gestión de Waldo Mendoza, antes del inicio del gobierno de Castillo. De ahí no ha habido ninguna sola” , cuestionó. Para Castilla, esta permisividad debilita la posición del país ante las agencias calificadoras de riesgo, en un contexto en el que mantener el grado de inversión es fundamental.

Castilla también criticó el debilitamiento del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy liderado por Raúl Pérez Reyes. (Fuente: Andina)

“Castillo y Boluarte es el mismo gobierno”

Consultado sobre su comparación entre las gestiones económicas de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, Castilla fue tajante: “Los dos son igual de malos, es el mismo gobierno. La diferencia es que en ese momento se ahuyentó a la actividad privada, que salió despavorida, y fue ese año la salida más grande de capitales privados de nuestro país. Ahora no tenemos eso, pero se comienza a timbiar con las finanzas públicas", sentenció.

Finalmente, advirtió que la pasividad actual del MEF deja una “papa caliente” al siguiente gobierno, y que si se pierde el grado de inversión, el costo lo pagará el país entero.