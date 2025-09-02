El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China. Foto: Sergey Bobylev / POOL / AFP
El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China. Foto: Sergey Bobylev / POOL / AFP
El dijo que estaba “muy decepcionado” por la resistencia de su homólogo ruso,, en alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania tras su cumbre en Alaska.

“Estoy muy decepcionado del presidente Putin, puedo decirlo”, declaró Trump en el programa de radio de Scott Jennings cuando se le preguntó si se sentía traicionado por la respuesta de Putin. “Teníamos una gran relación, estoy muy decepcionado”.

Trump, sin embargo, no dijo cuáles serían las posibles consecuencias que enfrentaría Rusia, pese a haber fijado recientemente un plazo de dos semanas para lograr un acuerdo de paz que vence a finales de esta semana.

LEA TAMBIÉN: Rusia responde a Macron, una semana después, por haber llamado “ogro” a Putin

El líder estadounidense añadió que no le preocupaba un posible eje entre Rusia y China, pese a queantes de un gran desfile militar.

“No estoy en absoluto preocupado”, dijo Trump. “Tenemos, con diferencia, las fuerzas armadas más fuertes del mundo y ellos jamás las usarían contra nosotros; créame, sería lo peor que podrían hacer”, aseguró.

Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
Elaborado con información de AFP

LEA TAMBIÉN: Rusia dice que una reunión entre Putin y Zelenski debe prepararse «minuciosamente»

