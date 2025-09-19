La compañía aprobó dividendos en efectivo por más de S/400 millones este año. (Foto: Internet)
, reportó un incremento en su volumen de ventas durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con la empresa, este desempeño se explica por la estrategia de diversificación de su portafolio, lo que impulsó tanto la rentabilidad como los ingresos.

En términos de rentabilidad, la utilidad neta alcanzó los S/110 millones, frente a los S/81 millones registrados en el segundo trimestre de 2024, lo que representa un avance del 35%. La ganancia bruta se situó en S/189.3 millones, impulsada por la mayor facturación.

La liquidez corriente retrocedió de 0.62 en diciembre de 2024 a 0.48 en junio de 2025, principalmente por el incremento de las cuentas por pagar a empresas relacionadas.

En el frente financiero, la deuda de Cervecería San Juan ascendió a S/ 900,000, vinculada a arrendamientos, y se mantiene pactada en moneda nacional a tasa fija.

DIVIDENDOS E INVERSIONES

En marzo de 2025, la Junta General de Accionistas aprobó la distribución de S/405.1 millones en dividendos en efectivo correspondientes al ejercicio 2024.

Durante el año pasado, la empresa ejecutó inversiones por S/3.1 millones, destinadas a fortalecer sus operaciones de producción y comercialización.

La utilidad neta de la empresa avanzó 35% frente al mismo periodo de 2024. (Foto: GEC)
COSTOS Y GASTOS

Los costos de venta aumentaron en línea con el mayor volumen, mientras que los gastos operativos se redujeron en S/12 millones, un 6.4% menos que en 2024. Asimismo, los ingresos no operativos netos crecieron en S/12.8 millones, impulsados por un mejor desempeño de sus subsidiarias.

El gasto por impuesto a la renta pasó de S/5.71 millones a S/5.86 millones, en línea con el incremento del impuesto corriente.

