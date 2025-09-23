El Ministerio Público inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, la joven que profirió insultos y comentarios racistas en agravio de pasajeros en un bus del Metropolitano, por el presunto delito de discriminación.
Según la indagación del fiscal provincial Roger Yana, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, la investigada, quien también es creadora de contenido en redes sociales, “utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del transporte público, así como insultos e incluso agresiones físicas”.
En ese sentido, el fiscal provincial solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso.
Además, dispuso realizar una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.
También se ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Alejandra Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada, así como el cumplimiento de otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.
Hace unos días, la joven, identificada como Alejandra Argumedo, generó gran controversia en las redes sociales debido a que fue grabada en el servicio Metropolitano mientras emitía comentarios racistas al resto de pasajeros del bus en el que se encontraba.
En la grabación, se observa a la joven muy fastidiada por el poco espacio que existe en la unidad. Tras discutir con algunos pasajeros, les increpó: “claro, les duele a todos porque cómo son unos serranos les duele que les digan la verdad, les duele pues, serranos”.
Además, lanzó otras expresiones como “mi familia es de Lima”, “serranos son y serranos morirán”, y alusiones despectivas a “vicuñas” y “llamas”.