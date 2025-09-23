El Ministerio Público inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo, la joven que profirió insultos y comentarios racistas en agravio de pasajeros en un bus del Metropolitano, por el presunto delito de discriminación .

Según la indagación del fiscal provincial Roger Yana, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, la investigada, quien también es creadora de contenido en redes sociales, “utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del transporte público, así como insultos e incluso agresiones físicas”.

En ese sentido, el fiscal provincial solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso.

Además, dispuso realizar una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.

Investigada realizó comentarios racistas contra pasajeros en bus del Metropolitano. Foto: Fiscalía.

También se ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Alejandra Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada, así como el cumplimiento de otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por el presunto delito de discriminación, tras realizar comentarios e insultos racistas a los pasajeros de un bus del Metropolitano.



✅ La Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos e… pic.twitter.com/g5BCjnui8N — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 23, 2025

Hace unos días, la joven, identificada como Alejandra Argumedo, generó gran controversia en las redes sociales debido a que fue grabada en el servicio Metropolitano mientras emitía comentarios racistas al resto de pasajeros del bus en el que se encontraba.

En la grabación, se observa a la joven muy fastidiada por el poco espacio que existe en la unidad. Tras discutir con algunos pasajeros, les increpó: “claro, les duele a todos porque cómo son unos serranos les duele que les digan la verdad, les duele pues, serranos”.

Además, lanzó otras expresiones como “mi familia es de Lima”, “serranos son y serranos morirán”, y alusiones despectivas a “vicuñas” y “llamas”.