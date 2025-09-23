Según indagación del fiscal provincial, la investigada utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del bus, así como insultos e incluso agresiones físicas. Foto: Andina/ Referencial.
Según indagación del fiscal provincial, la investigada utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del bus, así como insultos e incluso agresiones físicas. Foto: Andina/ Referencial.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra en agravio de pasajeros en un , por el presunto delito de discriminación.

Según la indagación del fiscal provincial Roger Yana, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, la investigada, quien también es creadora de contenido en redes sociales, “utilizó expresiones discriminatorias contra los pasajeros del transporte público, así como insultos e incluso agresiones físicas”.

En ese sentido, el fiscal provincial solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao () un informe detallado sobre la incidencia ocurrida y las acciones tomadas frente al suceso.

LEA TAMBIÉN: Detectan deficiencias en el Metropolitano: ¿qué estaciones y terminales presentan riesgos?

Además, dispuso realizar una inspección técnico-policial a la unidad vehicular para visualizar los registros de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaración de la implicada y los usuarios agraviados.

Investigada realizó comentarios racistas contra pasajeros en bus del Metropolitano. Foto: Fiscalía.
Investigada realizó comentarios racistas contra pasajeros en bus del Metropolitano. Foto: Fiscalía.

También se ordenó la recolección de los antecedentes penales y policiales de Alejandra Argumedo y se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima efectuar una evaluación psicológica a la investigada, así como el cumplimiento de otras diligencias urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos.

Hace unos días, la joven, identificada como Alejandra Argumedo, generó gran controversia en las redes sociales debido a que fue grabada en el servicio Metropolitano mientras emitía comentarios racistas al resto de pasajeros del bus en el que se encontraba.

LEA TAMBIÉN: Plantones, marchas y paralizaciones crecieron, según reporte de la Defensoría

En la grabación, se observa a la joven muy fastidiada por el poco espacio que existe en la unidad. Tras discutir con algunos pasajeros, les increpó: “claro, les duele a todos porque cómo son unos serranos les duele que les digan la verdad, les duele pues, serranos”.

Además, lanzó otras expresiones como “mi familia es de Lima”, “serranos son y serranos morirán”, y alusiones despectivas a “vicuñas” y “llamas”.

TE PUEDE INTERESAR

Defensoría: los tres lugares dónde denunciar un acto de discriminación o racismo
Detectan deficiencias en el Metropolitano: ¿qué estaciones y terminales presentan riesgos?
ATU: conoce el plan desvíos para el primer recorrido del Señor de Los Milagros

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.