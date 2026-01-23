Viaducto Javier Prado y Los Frutales: conoce el plan de desvíos y rutas alternas
El inicio de la construcción del viaducto elevado Vía Rápida Javier Prado–Los Frutales genera preocupación entre conductores y vecinos de La Molina ante la falta de información sobre desvíos y cierres. La Municipalidad de Lima anunció que la Marcha Blanca comenzará el 26 de enero y el cierre total de la avenida Javier Prado, entre Las Palmeras y La Molina, será el 29. Autoridades recomiendan tomar rutas alternas y salir con anticipación para evitar congestión en Lima Este. (Video: América TV)