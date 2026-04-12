El candidato presidencial Carlos Álvarez protagonizó una de las primeras incidencias de la jornada electoral 2026 al no ubicar inicialmente su mesa de votación (47-738), lo que prolongó su proceso de sufragio por varios minutos.

La mañana electoral de Carlos Álvarez comenzó con una confusión. Tras llegar a su local de votación, el postulante ingresó a un aula que no le correspondía y tuvo que verificar su ubicación antes de dirigirse a la mesa correcta.

De acuerdo con la transmisión en vivo, el candidato revisó los listados en la puerta del salón, pero tras unos segundos advirtió que no figuraba en ese grupo de electores. Luego, se retiró del lugar para continuar la búsqueda dentro del mismo local.

La escena evidenció la dinámica habitual en los centros de votación, donde en algunos salones se instalan más de una mesa, lo que puede generar confusión entre los votantes.

La mesa de votación de Carlos Álvarez (47-738) se habilitó con retraso durante la jornada electoral.

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Casi 20 minutos después, tras ubicar su mesa y esperar su turno, Carlos Álvarez logró emitir su voto, convirtiéndose en uno de los primeros candidatos en participar en la jornada electoral.

A su salida, brindó una breve declaración a la prensa:

“Ojalá todos se ejerzan el sufragio, fortalezcan la democracia y voy a esperar los resultados oficiales”.

Retrasos y problemas en instalación de mesas

El episodio ocurrió en un contexto de demoras en la instalación de mesas. En el Colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro, donde votó el candidato, su mesa recién se habilitó a las 8:56 a.m., casi dos horas después del inicio oficial de la jornada.

Carlos Álvarez es candidato presidencial del partido País para Todos. (Fuente: Canal N)

Según información difundida durante la cobertura, el retraso estuvo vinculado a fallas en el sistema digital utilizado por los miembros de mesa para validar el material electoral.

Además, según reportó ATV Noticias, solo el 70% de las mesas del local estaban operativas en ese momento, mientras que el resto enfrentaba problemas por ausencia de miembros de mesa o dificultades logísticas.

Esta situación no fue aislada y también se reportaron incidencias similares en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.