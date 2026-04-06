El candidato presidencial de País para Todos, Carlos Álvarez, precisó que recibe con calma las últimas encuestas, de cara a las Elecciones 2026, en las cuales se reflejan un crecimiento de intención de voro del artista.

Álvarez señaló que las encuestas son solo un indicador y pidió esperar con serenidad la fecha de las elecciones, expresando poder realizar una política enfocada en el bien común y en los ciudadanos.

“Las encuestas son las encuestas. Esperemos con serenidad el 12 de abril. Quiero un Perú pacificado, donde haya una clase de política más decente”, señaló a RPP.

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Asimismo, remarcó la importancia de conservar el respeto durante la campaña electoral y de evitar enfrentamientos entre las diferentes personalidades políticas.

El candidato dio estas declaraciones desde Cajamarca, donde inició la jornada recorriendo el mercado central en horas de la mañana, para luego realizar el cierre de las actividades en los exteriores de la iglesia San Roque.