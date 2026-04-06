Candidato de País para Todos, Carlos Álvarez. (Foto: Facebook/Carlos Alvarez Oficial)
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, en las cuales se reflejan un crecimiento de intención de voro del artista.

Álvarez señaló que las encuestas son solo un indicador y

“Las encuestas son las encuestas. Esperemos con serenidad el 12 de abril. Quiero un Perú pacificado, donde haya una clase de política más decente”, señaló a RPP.

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Asimismo, remarcó la importancia de conservar el respeto durante la campaña electoral y de evitar enfrentamientos entre las diferentes personalidades políticas.

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, para luego realizar el cierre de las actividades en los exteriores de la iglesia San Roque.

Carlos Álvarez. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec
Carlos Álvarez. Fotos: Jesús Saucedo/@photo.gec

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