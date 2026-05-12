La firma tiene la visión de tener un balance entre la hostelería y la hotelería tradicional, por lo cual este año quieren aumentar el número de habitaciones y realizar remodelaciones. (Foto. Difusión)
La firma tiene la visión de tener un balance entre la hostelería y la hotelería tradicional, por lo cual este año quieren aumentar el número de habitaciones y realizar remodelaciones. (Foto. Difusión)
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Paolo Rojas
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Flying Dog Hostels, firma del Grupo Dos de Mayo, prepara remodelaciones y busca ampliar su capacidad de habitaciones, a fin de incrementar su posicionamiento en el país. La marca proyecta un crecimiento del 10% en la facturación para este año.

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