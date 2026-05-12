Miguel Hundskopf, gerente general de la compañía, contó que de las cinco sedes que tienen actualmente (dos en Lima, una en Cusco, una en Arequipa y otra en Iquitos), las ubicadas en la capital son las que representan mayores ganancias para la empresa.

“Lima tiene un flujo de gente constante donde la estacionalidad casi no se siente. Por eso es que en el primer trimestre, cuando la temporada es baja en provincias, Lima ha representado el 60% de la facturación del grupo”, dijo.

No obstante, hacia el cierre de año, esta cifra se reduce a un 50%, porque agarran un poco más de peso las provincias, agregó.

Planes de negocio

Hundskopf señaló que la firma tiene la visión de tener un balance entre la hostelería y la hotelería tradicional, por lo cual este año quieren aumentar el número de habitaciones y realizar remodelaciones.

“Queremos sumar habitaciones privadas, con baño privado, en la mayoría de nuestras sedes. Lo hemos hecho en el Cusco, en Arequipa, en Lima y este año estamos avocados a hacer habitaciones nuevas en nuestro hotel de Iquitos. Ese es el plan de este año”, destacó.

Por otro lado, refirió que la empresa tiene mapeada la expansión a un nuevo punto del país. Aunque todavía no tienen definido en dónde sería la nueva sede, el ejecutivo deslizó que la idea de querer hacer un club de playa.

“Tenemos la intención en el año 2027 de empezar a buscar un nuevo destino. A mí me gusta la idea de ir a un destino de playa para hacer un beach club, pero no estamos cerrados a otras ubicaciones”, dijo.

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Hacia dónde apunta la inversión

Miguel Hundskopf indicó que la inversión en el mantenimiento de infraestructura es constante en el rubro, es un gasto que siempre está ahí porque hay que mantener los hoteles lo mejor posible.

En ese marco, comentó que este 2026 tienen planeado hacer inversiones por alrededor de US$ 100,000, presupuesto que estaría dirigido a realizar nuevas habitaciones en su sede de Iquitos.

“El plan comprende son cuatro habitaciones nuevas en Iquitos y tres remodeladas. Entonces, son cuatro nuevas que se construyen desde cero y y tres habitaciones existentes que se remodelan en conjunto. Eso con una inversión de US$ 100,000 aproximadamente para la segundo semestre del año”, dijo.

En esa línea, el ejecutivo comentó que, hoy en día, los clientes le dan más valor a la privacidad, por lo que la demanda es mucho más hacia las habitaciones privadas que hacia las camas de dormitorios compartidos.

“Lo que estamos haciendo nosotros no es migrar como tal, sino es darle un poco más de fuerza a nuestra área de hotelería tradicional”, remarcó.

Ticket promedio y perfil del cliente

Miguel Hundskopf consideró que no habría un incremento en los precios, pese a que los primeros meses del año no le fue tan bien al negocio. “Y si lo hay, sería muy ligero”, aseveró.

Respecto al ticket promedio, el ejecutivo manifestó que las dos sedes de Lima son las que tienen el ticket más alto, ello debido a su ubicación estratégica, en Miraflores. Cabe mencionar

“Nuestro ticket promedio se divide en dos segmentos. En el caso de Lima, las camas dentro de dormitorios compartidos está entre S/ 30 y S/ 45, mientras que en las habitaciones privadas, el precio oscila entre los S/ 90 y los S/ 160″, explicó el ejecutivo.

Por su parte, Cusco y en Arequipa manejan precios similares, los dormitorios privados están alrededor de S/ 100 y las camas en dormitorios compartidos están en promedio S/ 30 .

Finalmente, la sede de Iquitos es la que tiene las tarifas más bajas, en donde las habitaciones privadas cuestan S/ 90 en promedio y las camas en cuartos compartidos están alrededor de S/ 28 a S/ 30.

En cuánto al perfil del cliente, Hundskopf indicó que varía según la sede. Por ejemplo, en Cusco e Iquitos los ocupantes son en un 60% extranjeros y 40% nacionales.

En Lima, la proporción es al revés, 60% nacionales y 40% extranjeros. Mientras que, en Arequipa se mantiene un 50% extranjeros y 50% nacionales.