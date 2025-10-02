Fabricio Valenia, ministro de Cultura.
Este jueves se presentó una moción de censura contra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. La medida surgió debido a la , disputas por la concesión de la ruta Hiram Bingham y advertencias de que la ciudadela podría perder su estatus como una de las siete maravillas del mundo.

Los congresistas que impulsan la moción acusaron al ministro de Cultura de tener falta de capacidad y liderazgo para manejar esta coyuntura crítica.

También se le reprocha no haber gestionado adecuadamente la concesión de Consettur, las irregularidades en la venta de boletos y la descoordinación que causó caos en la llegada de turistas, afectando el turismo y la imagen internacional del Perú.

