PJ decide mantener prisión preventiva contra fiscal suspendida Elizabeth Peralta.
en el marco de la investigación que afronta, junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, por presunto tráfico de influencias y cohecho.

La sala suprema adoptó esta medida al declarar fundado el recurso de apelación de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, con lo cual se revocó la resolución del juez Juan Carlos Checkley que, en octubre de 2025, había dispuesto el cese de la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Peralta en diciembre de 2024.

A través de una resolución, tras considerar que sigue existiendo peligro de obstaculización, principalmente por las negativas y contradicciones incurridas respecto a un número de celular vinculado al proceso penal.

“No habiendo variado los presupuestos de la medida coercitiva referida, no procede la cesación de la prisión preventiva”, se lee en la resolución.

Tras este decisión,

Cabe recordar que la Fiscalía Suprema investiga a Andrés Hurtado por una presunta intervención en el pago de un soborno entregado por el empresario Javier Miu Leí para que, presuntamente, la entonces fiscal superior Elizabeth Peralta intercediera con el fin de recuperar barras de oro incautadas a su empresa en el año 2020, además de otros dos hechos.

Elizabeth Peralta seguirá recluida en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres ubicado en el distrito limeño de Chorrillos.

