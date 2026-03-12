Hochschild Mining, con operaciones en Perú y otros países de Sudamérica, duplicó sus ganancias (beneficio atribuible a los accionistas de la matriz) en 2025 hasta alcanzar US$ 201.9 millones, impulsada por el desempeño de su mina de oro y plata Inmaculada (Ayacucho) y el alza de los precios de los metales preciosos. En este contexto, la compañía proyecta que su producción atribuible se sitúe entre 300,000 y 328,000 onzas equivalentes de oro en 2026, con operaciones clave en Perú.

Durante 2025, Hochschild incorporó 1.7 millones de onzas equivalentes de oro a su base de recursos, gracias a campañas de exploración en distintos activos de su cartera. Asimismo, registró un beneficio neto atribuido de US$ 201.9 millones, lo que supone más que duplicar el resultado del año anterior.

Los ingresos alcanzaron US$ 1,182 millones, un incremento de 24.7% frente a 2024, mientras que el ebitda ajustado se situó en US$ 583.7 millones, con un avance de 38.5%.

“Este año marca un hito, ya que hemos logrado nuestro mejor resultado financiero hasta la fecha impulsados por la ejecución disciplinada en Inmaculada y los precios favorables de los metales preciosos”, afirmó el director ejecutivo de la compañía, Eduardo Landín.

Producción e inversiones previstas para 2026

En 2025, Hochschild registró una producción atribuible de 311,509 onzas equivalentes de oro, por debajo de las 347,374 onzas reportadas en 2024. Para 2026, la minera proyecta producir entre 300,000 y 328,000 onzas equivalentes, un rango que se ubicaría en niveles similares a los del último ejercicio.

De acuerdo con las perspectivas preliminares de Hochschild, la producción proyectada para el 2026 estaría liderada por la mina Inmaculada (Perú), con entre 174,000 y 185,000 onzas equivalentes de oro. A ese volumen, se sumarían las operaciones de Mara Rosa (Brasil), con entre 67,000 y 80,000 onzas; y San José (Argentina), con entre 59,000 y 63,000 onzas.

Hochschild prevé destinar entre US$210 millones y US$225 millones como capital de sostenimiento a sus operaciones en 2026. (Foto: Archivo El Comercio).

En paralelo, la empresa prevé que los costos totales de mantenimiento se sitúen entre US$ 2,157 y US$ 2,320 por onza equivalente de oro, mientras que el gasto de capital de sostenimiento en sus minas en operación se ubicaría entre US$ 210 millones y US$ 225 millones.

Asimismo, la compañía contempla un presupuesto de exploración de proyectos brownfield cercano a US$ 45 millones, orientado principalmente a ampliar recursos en torno a sus operaciones actuales.

Operaciones y proyectos en Perú

En este contexto, Perú continúa siendo un mercado clave para Hochschild. En 2023, la empresa obtuvo la aprobación para extender la vida útil de la mina Inmaculada por 20 años, lo que contempla una inversión estimada de US$ 4,436 millones destinada a obras y sostenimiento durante su horizonte operativo.

De acuerdo con el informe de la empresa, la mina subterránea de oro y plata Inmaculada registró en 2025 una producción de 209,921 onzas equivalentes de oro.

La mina Inmaculada lideraría la producción del grupo Hochschild en 2026.

Aunque esta cifra representó una reducción de 5% respecto al año previo, la empresa señaló que el resultado estuvo en línea con el plan de mina y respondió a menores leyes de mineral, parcialmente compensadas por mayores volúmenes procesados.

En paralelo, la minera continúa avanzando en el proyecto de plata Royropata, también ubicado en Ayacucho y cercano a la antigua operación Pallancata.

Durante 2025, se realizaron trabajos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental Modificada (MEIA), cuya presentación al Gobierno peruano está prevista tras las elecciones nacionales de 2026.