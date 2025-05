La ejecutiva remarcó que, si bien el inglés sigue siendo el idioma más estudiado por los usuarios peruanos de Duolingo, ha aumentado el interés por otras lenguas, como el portugués, así como el francés y el italiano, impulsados por factores culturales y sociales.

Otro dato que evidencia el interés de los jóvenes peruanos por aprender idiomas es que poco más del 50% de los usuarios de Duolingo son menores de 24 años . En su mayoría, se trata de escolares y universitarios que usan la aplicación como complemento para reforzar lo aprendido en clase o prepararse para postular a universidades extranjeras, especialmente en lo que respecta al dominio del inglés .

Sin embargo, el interés no se limita a los jóvenes: alrededor del 17% de los usuarios son mayores de 45 años , y se han convertido en los más constantes y comprometidos. aseguró la directora regional. Este grupo, especialmente quienes superan los 55 años, se destacan por su disciplina diaria y su uso intensivo de la app, motivados no solo por el aprendizaje de una lengua, sino también por el deseo de mantener la mente activa, tomando en cuenta que además de idioma tiene otros aprendizajes como ajedrez.

¿Cómo genera ganancias esta edtech?

La representante de la edtech indicó que si bien la aplicación para aprender idiomas es gratuito, su modelo de negocio se sostiene de dos fuentes de ingresos. Como son la publicidad dentro de la app y una versión pagada que elimina anuncios y ofrece herramientas para avanzar más rápidamente. “Es importante subrayar que tanto los cursos de la versión gratuita como los de la versión de pago son exactamente los mismos en contenido, lo cual responde a la misión de la empresa de ofrecer educación de alta calidad y accesible para todos”, acotó Kim de Anda.

En el caso del público peruano, la gerente explicó que la mayoría de usuarios utiliza la versión gratuito. Aunque existe también una base de usuarios que opta por la suscripción de pago, especialmente desde el lanzamiento de Duolingo Max, una modalidad premium que integra inteligencia artificial , con la posibilidad de practicar conversaciones a través de videollamadas con personajes animados, mejorando así la experiencia de aprendizaje.

“Más que rivalizar con los institutos de idiomas, somos un apoyo adicional, debido a que muchos alumnos utilizan Duolingo junto a sus clases tradicionales, lo que confirma que nuestra propuesta no compite, sino que acompaña a quienes quieren fortalecer lo aprendido”, explicó. En esa línea, comentó que Duolingo no se cierra a suscribir alianzas con institutos de idiomas para usar la app como un complemento en el aprendizaje.

A reglón seguido, precisó que, aunque los suscriptores representan una fuente de ingresos, el modelo gratuito de la app también es fundamental para el negocio. Así en mercados con mayor capacidad adquisitiva, como algunos países europeos y asiáticos, se observó un crecimiento notable en las suscripciones. Sin embargo, la decisión de mantener el acceso gratuito en regiones como Latinoamérica responde a una lógica estratégica.

“Muchas veces nos preguntan por qué no cobrar al menos una pequeña cantidad en ciertos mercados, y la respuesta es que el modelo gratuito permite que muchas más personas usen la plataforma, lo que a su vez alimenta nuestros algoritmos e impulsa el desarrollo de nuestra inteligencia artificial ”, comentó. De este modo, se genera un círculo virtuoso: los usuarios que no pagan pero practican con regularidad contribuyen a mejorar la experiencia del producto, beneficiando directamente a quienes sí optan por la versión premium. “De este modo, quienes pueden pagar terminan subvencionando el aprendizaje de quienes no tienen esa posibilidad, mientras que todos, de una u otra manera, enriquecen el ecosistema educativo de Duolingo”, dijo.

¿Quiénes anuncian en Duolingo? Al respecto, la ejecutiva detalló que, aunque diversas empresas se anuncian dentro de la aplicación, existe una cuidadosa selección tanto del tipo de compañías como de los productos que pueden promocionarse. “No se trata solo de quién se anuncia, sino también de cómo lo hace”, especificó. En ese sentido, reveló que en los últimos meses están trabajando en rediseñar la forma en que se presentan los anuncios dentro de la plataforma, buscando que estén en sintonía con los valores de la marca y con la experiencia de aprendizaje que ofrecen.

El objetivo, aseguró, es que la publicidad no interrumpa el proceso educativo, sino que se integre de manera coherente con lo que la empresa quiere transmitir a sus usuarios.

Innovaciones en marcha

La directora regional, en términos de tendencias, indicó que hay alta demanda por aprender japonés y coreano, especialmente entre los usuarios más jóvenes de la plataforma , impulsada por fenómenos culturales como el anime, los dramas coreanos y el K-pop. “Nos piden constantemente estos cursos, porque son lenguas que les apasionan”, precisó.

Actualmente, Duolingo ya ofrece japonés y coreano, pero únicamente desde el idioma inglés. No obstante, la compañía trabaja activamente en desarrollar estos cursos también para hablantes de español con miras a que forman parte de su catálogo de cursos . “Estamos respondiendo a lo que nuestros usuarios nos están pidiendo. Nuestro objetivo es lanzar estas opciones lo antes posible”, afirmó. La ejecutiva adelantó que, si todo avanza según lo previsto, estos nuevos cursos estarían disponibles a más tardar en 2026.

A la fecha, Duolingo ofrece más de 100 cursos en aproximadamente 40 idiomas distintos. Para los usuarios hispanohablantes, la plataforma pone a disposición ocho idiomas, además de cursos en áreas como música y matemáticas. Próximamente, también se sumará un curso de ajedrez. Por ahora, este último está disponible únicamente desde el idioma inglés.