Las acciones caían y el petróleo subía ante la preocupación de que la guerra en Medio Oriente se esté intensificando antes de la fecha límite fijada por el presidente Donald Trump para que Irán acepte un acuerdo de alto al fuego.

El temor a que una escalada del conflicto agrave la escasez global de combustibles y ponga en riesgo la economía redujo el apetito por el riesgo, lo que llevó al S&P 500 a frenar una racha de cuatro jornadas al alza.

En los primeros intercambios de la sesión el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.22%, el Nasdaq Composite -0.42% y el S&P 500 -0.28%.

El crudo estadounidense superó los US$ 115 después de que Estados Unidos atacara la isla de Kharg, un centro clave de exportación de petróleo. El bitcóin operaba en baja mientras que los bonos y el dólar fluctuaban.

Trump reiteró su amenaza de lanzar una nueva campaña masiva de bombardeos, presionando a Irán para que alcance un acuerdo antes de su plazo del martes a las 8:00 p.m., al advertir que “una civilización entera morirá esta noche” si no ocurre.

También dejó abierta la posibilidad de un acuerdo, al señalar que nuevos líderes iraníes con “mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas” podrían alcanzar un acuerdo. “Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”, agregó.

Desde Budapest, el vicepresidente JD Vance dijo que confía en que Irán emitirá una respuesta antes de ese momento.

“Es probable que los inversores sigan en alerta y que los mercados no logren definir tendencias, probablemente hasta que haya un desenlace claro más tarde esta noche: un acuerdo, una intensificación de los ataques de EE.UU. e Israel o una represalia iraní que escale en lugar de ser proporcional”, afirmó Paul Christopher , de Wells Fargo Investment Institute.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP