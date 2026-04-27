Miraflores corrige reglas de construcción, pero desata cuestionamientos legales. (Foto de AFP)
Miraflores corrige reglas de construcción, pero desata cuestionamientos legales. (Foto de AFP)
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Gerardo Rosales Diaz
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En un contexto de ajustes en las reglas del desarrollo urbano y tras recientes definiciones sobre las competencias en planeamiento, la Municipalidad de Miraflores aprobó un régimen extraordinario que obliga a actualizar certificados de parámetros urbanísticos emitidos bajo normas hoy derogadas o cuestionadas.

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