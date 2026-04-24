En Florida, el aumento del salario mínimo ya tiene fecha y forma parte de un plan que seguirá avanzando hasta alcanzar un nuevo piso salarial. Para miles de trabajadores hispanos que viven en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Fort Lauderdale, este ajuste no pasa desapercibido, porque impacta de lleno en gastos que pesan cada mes, como la renta, la gasolina, el supermercado, el seguro del auto o incluso comer fuera de casa. En un estado donde buena parte de la comunidad latina trabaja en restaurantes, hoteles, servicios, construcción y pequeños negocios, cualquier aumento en el ingreso puede marcar una diferencia real en el presupuesto familiar.

Si se mira el contexto completo, el tema no sorprende. Mientras el salario mínimo federal en Estados Unidos sigue estancado desde hace años, Florida optó por un camino propio y ya tiene una hoja de ruta definida desde 2020. Esa decisión ha ido marcando la conversación económica en el estado, especialmente entre trabajadores que viven al día y familias que hacen cuentas para llegar a fin de mes, algo muy familiar para muchos hogares hispanos en el sur de la Florida.

UN AUMENTO CONFIRMADO: ESTO CAMBIARÁ EN 2026

El punto central es este: el salario mínimo en Florida subirá a US$15 por hora el 30 de septiembre de 2026. Este aumento forma parte de un calendario progresivo aprobado por los votantes en 2020 mediante una enmienda constitucional conocida como “Salario Justo”.

Para que quede más claro, así quedarán los montos:

Trabajadores sin propinas: US$15,00 por hora.

Trabajadores con propinas: US$11,98 por hora.

Este segundo grupo funciona bajo un esquema especial. Los empleadores pueden aplicar un crédito por propinas de hasta US$3,02 por hora, algo permitido por la Fair Labor Standards Act.

¿DESDE CUÁNDO APLICA EL NUEVO SALARIO?

En Florida, la fecha clave es el 30 de septiembre de 2026, cuando entra en vigor el nuevo aumento. Hasta entonces, el salario vigente, desde septiembre de 2025, es el siguiente:

US$14,00 por hora, sin propinas.

US$10,98 por hora, con propinas.

Este sistema escalonado permitió que empresas pequeñas, restaurantes y negocios familiares se ajustaran poco a poco, sin un salto brusco en sus costos operativos.

¿CÓMO SE LLEGÓ A ESTE AUMENTO?

Todo comenzó en 2020, cuando los votantes aprobaron una reforma constitucional para subir el salario mínimo de forma progresiva. En ese momento, el salario era de apenas US$8,56 por hora, una cifra que ya quedaba corta frente al aumento del costo de vida.

La iniciativa estableció una ruta concreta:

Subir a US$10 en 2021.

Aumentar US$1 cada año.

Llegar a US$15 en 2026.

Ese esquema convirtió a Florida en uno de los estados con un plan salarial más definido y predecible.

Ciudadanos de Miami caminando por una conocida calle del estado de Florida (Foto: AFP)

COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO FEDERAL

Aquí está una de las diferencias más marcadas. El salario mínimo federal en Estados Unidos sigue en US$7,25 por hora desde 2009.

En otras palabras, cuando Florida llegue a US$15 en 2026, estará más del doble por encima del mínimo nacional. Eso explica por qué tantos estados han decidido moverse por su cuenta, especialmente en lugares donde el costo de vivir ya no se parece al de hace 15 años.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE 2026?

Una vez que Florida alcance los US$15 por hora, el sistema cambiará. A partir de 2027, los aumentos ya no serán cantidades fijas, sino que quedarán ligados a la inflación.

El proceso será así:

Cada 30 de septiembre se anunciará el nuevo salario.

Entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.

La idea es que el salario no se quede atrás frente al aumento de precios, algo que en Florida se nota especialmente en vivienda, alimentos y servicios básicos.

¿QUÉ PASA CON LOS TRABAJADORES QUE RECIBEN PROPINAS?

Este punto suele generar dudas, sobre todo en sectores donde trabajan muchos hispanos, como restaurantes, bares, hoteles y servicios al cliente. En Florida, los trabajadores con propinas también están cubiertos por el aumento, pero con una diferencia técnica.

Salario base estatal: igual que el general.

Crédito por propinas: hasta US$3.02 por hora.

Pago directo del empleador: salario mínimo menos ese crédito.

Por eso, aunque el total debe alcanzar el mínimo estatal, el pago directo puede ser menor si las propinas cubren la diferencia.

¿ES SUFICIENTE PARA VIVIR?

Aquí conviene ser realistas. Una cosa es el salario mínimo y otra muy distinta es el llamado salario digno. Según cálculos del Massachusetts Institute of Technology, el costo real de vida en Florida es bastante más alto que el nuevo mínimo.

Salario digno estimado en Florida (2026):

Adulto solo: US$24,09 por hora.

Adulto con 1 hijo: US$39,87 por hora.

Con 2 hijos: US$49,88 por hora.

Con 3 hijos: US$61.68 por hora.

Esto deja claro que, aunque el aumento a US$15 representa un avance importante, todavía queda lejos de cubrir por completo las necesidades básicas en muchos hogares del estado.