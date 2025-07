La cartera APP de proyectos de este tipo para 2025 y 2026 la conforman 13 proyectos, por más de US$ 2,100 millones. Según ProInversión, beneficiarán a 7 millones de personas de 13 regiones del país.

Así, el sector Saneamiento adquiere un protagonismo inédito en la historia de las APP. De las últimas 30 adjudicaciones, solo una pertenece a este rubro: la PTAR Chincha, coincidentemente la única entregada a un privado hasta la fecha en 2025.

El proyecto insignia

Este mes será clave para el avance de la cartera APP en general, gracias al sector Saneamiento. ProInversión informó a Gestión que antes que acabe julio convocarán el concurso público internacional de ODS Fase 1 (US$ 476 millones), el más costoso de la cartera.

Pero la PTAR Chincha también avanzará. La agencia tiene previsto que se firme su contrato este mes, luego de que se adjudicara en enero.

La adjudicación directa de otras cinco APP de Saneamiento podrían ocurrir este año. Las más avanzadas son la PTAR Puerto Maldonado (US$ 122 millones) y la PTAR Cajamarca (US$ 74 millones), ambas en etapa de transacción.

La PTAR Chincha (US$ 97 millones) es la única APP que se ha adjudicado en lo que va del 2025 hasta la fecha.

El proyecto en Cajamarca ya registró un hito: fue declarado de interés el 1 de julio. Vencido el plazo de 90 días para que aparezcan terceros interesados, ProInversión podría adjudicarlo directamente al privado proponente. La fecha límite es el 28 de septiembre.

El resto está en fase de estructuración. En 2025 se podrían entregar a privados también las PTAR San Martín, Trujillo y Cusco; sumada a la Desaladora Ilo.

Obras de Cabecera marcaría la pauta para el resto de proyectos

Pero el énfasis de la cartera APP en Saneamiento no terminará este año. En 2026, ProInversión adjudicaría otros 5 proyectos, por US$ 604 millones.

Estos serían la PTAR Huancayo, el Saneamiento rural de Loreto, la PTAR Cañete, la Desaladora Lambayeque; y las PTAR y Desaladoras de Paita y Talara, que van juntas en una sola APP.

José León, socio del área de Derecho Administrativo y Regulatorio del estudio Benites, Vargas & Ugaz (BVU), remarcó que se trata de la primera vez que se tienen tantos proyectos de Saneamiento bajo esta modalidad en promoción.

“Hubo algunos aislados como Provisur (desaladora) o las PTAR Taboada y La Chira, pero grandes proyectos de Saneamiento o en conjunto no los hemos tenido. Recién ahora”, resaltó.

León manifestó que, desde el punto de vista de la promoción de esta cartera, será clave ver cómo avanza ODS.

Sedapal, la empresa prestadora de servicios de saneamiento de la capital, sería, a pesar de sus carencias, la "más eficiente" para colaborar con el sector privado hoy.

“Así será, sobre todo porque involucra a la EPS, dentro de todo, más eficiente que se tiene: Sedapal. Es una diferencia con las que están fuera de Lima. Algunas están intervenidas y tienen mala gestión”, lamentó.

Por su parte, Milton Von Hesse, ex titular del MVCS, manifestó su preocupación respecto a cómo sostendrán los acuerdos las EPS de provincia, debido a sus ineficiencias.

“Se me hace altamente riesgoso. No tienen capacidad técnica ni administrativa conocida para administrar concesiones. En las PTAR pagarán por metro cúbico tratado. No sé si la tarifa que cobran en regiones les alcance para alimentar esos pagos”, advirtió.

Hania Pérez de Cuellar, también ex titular del MVCS en este mismo gobierno, no cree que ODS sea un modelo a seguir.

“Al ser una obra inmensa, el subsidio tendría que ser mayor. Hace falta un modelo que tenga en cuenta la capacidad real de Sedapal”, cuestionó.

En ello coincide Francisco Dumler, también ex titular del MVCS y de Sedapal. Aunque, desde una visión más positiva, saludó que el ministerio reconozca que, solo bajo inversión pública, es insostenible acortar la brecha de acceso al agua potable.

“Sedapal suele demorar hasta 15 años en colocar el servicio a nuevos pobladores. Por inversión privada puede tardar años también, pero será menor a lo anterior”, recalcó.

Dumler sostuvo también que es positivo ver que se promueven PTAR y desaladoras en conjunto, como el caso de Paita y Talara, ya que hasta hace no mucho el MVCS no las veía como un complemento claro de las PTAR.

LEA TAMBIÉN: Obras de cabecera y los otro 18 proyectos clave de agua y desagüe en la agenda

Dificultades sociales y económicas

La clave para que ProInversión esté a puertas de convocar Obras de Cabecera Fase 1 tiene que ver con su nueva estructura financiera.

Vale recordar que, de las 13 APP de Saneamiento en cartera, es la única autofinanciada, es decir, el concesionario asume los costos y riesgos del proyecto. Su inversión la recuperará con los ingresos que genera este mismo proyecto.

Esto se hará bajo el mecanismo de Pagos Por Disponibilidad (PPDs), que iniciará cuando las obras estén terminadas y prestando el servicio. Para la Fase 1 son dos componentes principales: Bocatoma y Planta Huachipa I; y el Ramal Sur.

También el valor del PPDs estará vinculado al nivel de servicio. En caso se incumplan estos, se aplicarán deducciones al pago correspondiente.

Según detalló ProInversión a Gestión, en el caso de las cofinanciadas, el Estado asumirá el 100% del costo de la inversión. En algunas APP también cofinanciaría la operación y mantenimiento.

"Además habrá una garantía contingente que el MVCS asume durante todo el contrato. Estos mecanismos contractuales otorgan mayor seguridad a los potenciales inversionistas a participar de nuestros concursos", aseguraron.

Sobre este planteamiento, las opiniones están divididas. Dumler, por ejemplo, considera una buena idea el esquema.

“Me parece super interesante porque una de las reticencias siempre ha sido cuando empiezas a reponer tu Capex. Si lo haces en función a hitos, me parece fantástico. Sería más fácil estructura un crédito con tasas más razonables”, apuntó.

Pero Von Hesse cree que los privados que puedan tocar la puerta de ProInversión bajo ese modelo no serían los de mayor experiencia, necesariamente.

“Me da la impresión que podrías atraer a empresas que estén dispuestas a asumir más riesgos que Sedapal, pero que tengan menos experiencia en este sector”, estimó.

Pérez De Cuellar, que también cree que el MVCS debería evaluar otros mecanismos de promoción para estos proyectos, planteó dudas sobre el uso presupuestal.

“El MVCS debe pensar en qué gastará sus recursos primero. Estas APP son cofinanciadas. Se comprometerá a pagar por 25 años por PTAR anunciadas en regiones que aún tienen problemas estructurales en su servicio de agua potable”, reclamó.

León, por su lado, enfatizó que este planteamiento es uno que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomienda, aunque habrá que medir su éxito en Perú.

“Son recomendaciones que nos han brindado en base a realidades similares en Latinoamérica. Ellos han participado en la estructuración del financiamiento para la PTAR Cajamarca”, refirió.