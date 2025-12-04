La película recrea el rescate de los rehenes de la casa del embajador de Japón en Lima en 1997.
El levanta vuelo. “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” es la producción más vista del año al superar los 1’300,401 espectadores, informó BF Distribution.

Asimismo, el desempeño de “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” escaló en el podio de las producciones locales y ya figura como la quinta película peruana más vista de toda la historia.

Así, comparte vitrina con ¡Asu Mare!, A los 40 y Locos de amor.

A continuación, presentamos el ranking de las 10 , según reporta el portal Cinencuentro.

1. ¡Asu mare!, 2, 3,082,942 espectadores.

2. ¡Asu mare!, 3,037,677 espectadores.

3. ¡Asu mare! 3,2,042,567 espectadores.

4. A los 40, 1,686,367 espectadores.

5. Chavín de Huántar, 1,300,401 espectadores.

6. Locos de amor, 1,221,932 espectadores.

7. Soltera, casada, viuda, divorciada, 1,034,768 espectadores.

8. La Foquita: el 10 de la calle, 971,636 espectadores.

9. Calichín, 928,858 espectadores.

10. Vaguito, 908,326 espectadores.

