Subasta ofrecerá desde depósitos y estacionamientos hasta viviendas con distintos rangos de precio base. Foto: Indecopi.
realizará este lunes 15 de diciembre un nuevo remate público en el que se subastarán 24 inmuebles ubicados en Lima, Junín e Ica. La lista incluye , casas, oficinas, estacionamientos y depósitos en distritos como Lince, Comas, Carabayllo, Ancón, San Isidro, Surco y Surquillo; además de un local comercial en Huancayo y un terreno en Pisco.

Los precios base van desde S/ 2,016.13 por un depósito tipo clóset en Surquillo y S/ 42,296 por el terreno en Ica, hasta S/ 211,191.45 por un departamento en Ancón y S/ 262,360.77 por una vivienda en Comas.

El remate se llevará a cabo desde las 8:50 a.m. en el auditorio de la sede central de Indecopi, ubicada en la Av. Del Aire 384, San Borja (cuadra 15 de la Av. Canadá).

Según la Unidad de Ejecución Coactiva, estos bienes fueron embargados a personas naturales y empresas que no pagaron multas relacionadas con infracciones a los derechos de los consumidores o a la propiedad intelectual.

Requisitos para participar

Para intervenir en la subasta, los interesados deben presentarse al menos 20 minutos antes con su DNI vigente. También deberán acreditar un monto equivalente al 10% de la tasación del bien que desean adquirir, ya sea en efectivo o mediante un cheque de gerencia a nombre del .

En caso de participar en representación de terceros, será necesario presentar un poder vigente inscrito en la oficina registral correspondiente.

Las consultas adicionales pueden hacerse al martillero público Adolfo Salomón Edén Núñez, al teléfono 999 960 970, o a los correos salomoneden1940@gmail.com y ejecucion@indecopi.gob.pe.

