Fotografía del puerto de Balboa en el Canal de Panamá en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco
Fotografía del puerto de Balboa en el Canal de Panamá en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

volvió a acusar a de ejercer una “influencia desmedida” sobre la infraestructura del , lo que supone “una amenaza a la seguridad y el comercio global”, señaló la Dorothy Shea.

Durante una sesión del Consejo de Seguridad convocada por la presidencia rotatoria de Panamá para tratar sobre la seguridad del tráfico marítimo en general, la insistió en los sobre esa vía para el comercio mundial.

LEA TAMBIÉN: USCIS modificó regla de visa laboral temporal: quiénes son los afectados

no dio detalles, dijo que era especialmente notable “en la infraestructura crítica y en las operaciones portuarias” .

respondió al embajador de China ante la ONU, Fu Cong, quien recordó que su país reconoce la soberanía panameña en el canal y la neutralidad de esa vía.

Asimismo, el funcionario chino descalificó “las mentiras y manipulaciones de contra China, que no son sino pretextos para buscar el control del canal”.

LEA TAMBIÉN: Reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, ¿cuándo y dónde se realizará?

El embajador se opone “a la coerción económica y las prácticas de acoso de (refiriéndose a la política arancelaria estadounidense), e insta a este país a dejar de fabricar rumores y mentiras y a dejar de crear problemas”.

Por su parte, o, José Raúl Mulino, también quiso defenderse de las acusaciones estadounidenses, y subrayó la “neutralidad” de esa vía, garantizada por el tratado multilateral que rige sobre la administración del canal.

Elaborado con información de EFE.

Trabajadores llevan a cabo labores de mantenimiento de rutina en las esclusas Pedro Miguel del Canal de Panamá, el viernes 30 de mayo de 2025, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)
Trabajadores llevan a cabo labores de mantenimiento de rutina en las esclusas Pedro Miguel del Canal de Panamá, el viernes 30 de mayo de 2025, en Ciudad de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

TE PUEDE INTERESAR

Tras muerte de candidato en Colombia, asesor de Petro compara riesgo político con andar en bicicleta
Lote 192 en Loreto iniciará perforación de pozos a partir de octubre de 2025
Evacuaciones masivas en Japón tras lluvias que dejaron varios desaparecidos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.