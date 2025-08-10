La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, instó a la Autoridad Nacional de Control (ANC) de su institución a sancionar a los jueces deshonestos, pero también reconocer la probidad de los buenos magistrados y magistradas, a fin de fortalecer la cultura ética e íntegra.

“Es muy importante que, así como se sanciona administrativamente a jueces, juezas y servidores judiciales, (la ANC) también debe repotenciar la cultura ética de estos porque la mayoría, que somos probos y damos todo lo mejor de nuestro trabajo al servicio de la justicia, también debe reconocerse”, indicó durante la ceremonia por el segundo aniversario de la ANC.

La jueza suprema recordó que el trabajo de la referida institución está basada en el control disciplinario, la instauración de procedimientos administrativos y la imposición de sanciones.

Añadió que también abarca tareas de prevención, supervisión e inspección, conforme a la Ley 29277de la Carrera Judicial y la Ley 29824, de la Justicia de Paz.

“Esto aporta a repotenciar esa cultura ética e íntegra de los jueces y, por tanto, solicito que se realicen acciones de prevención, de la mano también con los miembros del Poder Judicial”, acotó.

En ese sentido, consideró que la ANC, desde su creación a través de la Ley 30943, se ha erigido como un órgano autónomo, cuya misión fundamental es salvaguardar la integridad y el correcto funcionamiento de este poder del Estado.

RATIFICA APOYO DEL PODER JUDICIAL A LA ANC

En otro momento, Tello enfatizó que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) apoya a la ANC en todas sus necesidades, requerimientos y en lo que respecta al pliego presupuestario, a efectos de que esta institución logre una mayor eficacia en su trabajo.

“Porque a nosotros mismos nos interesa que funcione con eficacia, para expulsar del sistema a los jueces y los trabajadores que resultan siendo malos elementos y que no es su lugar aquí en el Poder Judicial; y, por eso, siempre apoyaremos”, aseveró.

Frente a ello, aseguró que la existencia de dicho órgano de control garantiza que ningún acto de corrupción o inconducta quede impune, así como que el principio de justicia sea una práctica diaria y no solo un ideal jurídico.

Por su parte, el jefe de la ANC, Roberto Palacios Bran, agradeció el apoyo del Poder Judicial con respecto a sus requerimientos, a fin de consolidar una cultura de control ético y profesional.