Indecopi advirtió que esmaltes y geles semipermanentes para uñas pueden contener TPO (óxido de difenilfosfina) y DMTA (dimetil-p-toluidina) debido a que pueden causar cáncer o aumentar sus probabilidades de desarrollarlo, así como otras afectaciones.

Según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la exposición a dichos químicos también puede dañar la fertilidad o provocar alteraciones genéticas.

Así, desde el 1 de setiembre Europa prohibió que dichos componentes se empleen en cosméticos y cualquier producto que los contenga, será retirado del mercado.

Cabe añadir que el TPO y DMTA se utilizan en esmaltes en gel para uñas para que se sequen y endurezcan con la luz UV.

Normativa europea ordena retirar del mercado productos que contengan TPO y DMTA. Foto: Pixabay/ Engin Akyurt

Indecopi señaló que aguardan el pronunciamiento de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - Digemid a fin de saber si estos productos también pueden considerarse peligrosos en territorio nacional o si hay reportes de daños a la salud tras el uso de marcas con estos componentes.