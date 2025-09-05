Indecopi advirtió que esmaltes y geles semipermanentes para uñas pueden contener TPO (óxido de difenilfosfina) y DMTA (dimetil-p-toluidina) debido a que pueden causar cáncer o aumentar sus probabilidades de desarrollarlo, así como otras afectaciones.
Según la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas la exposición a dichos químicos también puede dañar la fertilidad o provocar alteraciones genéticas.
Así, desde el 1 de setiembre Europa prohibió que dichos componentes se empleen en cosméticos y cualquier producto que los contenga, será retirado del mercado.
Cabe añadir que el TPO y DMTA se utilizan en esmaltes en gel para uñas para que se sequen y endurezcan con la luz UV.
Indecopi señaló que aguardan el pronunciamiento de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas - Digemid a fin de saber si estos productos también pueden considerarse peligrosos en territorio nacional o si hay reportes de daños a la salud tras el uso de marcas con estos componentes.
“Lo emitido por la Unión Europea no se trata de una alerta internacional por un hallazgo inesperado, sino una prohibición que puede servir de referencia para las autoridades peruanas”, mencionaron en un comunicado.