La medida incluye responder a la carta notarial que los estudiantes enviaron en 2024. (Foto: Indecopi)
La medida incluye responder a la carta notarial que los estudiantes enviaron en 2024. (Foto: Indecopi)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de la Oficina Regional del con una multa de 27.56 UIT, equivalente a S/147,446. La medida responde a la verificación de que la a dos estudiantes, contraviniendo el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El caso se originó a raíz de denuncias presentadas por los alumnos afectados, quienes señalaron que la universidad no entregó las evaluaciones del curso de Medicina Interna ni publicó las calificaciones correspondientes. Según Indecopi, esto constituye una infracción al artículo 19° del Código, que obliga a los proveedores a garantizar un servicio de calidad.

Además, se constató que la casa de estudios no respondió a una carta notarial enviada por los estudiantes el 31 de octubre de 2024, en la que manifestaban su disconformidad. Con ello incumplió el artículo 24° del Código, que establece la obligación de responder los reclamos de los consumidores en un plazo máximo de 15 días hábiles.

La universidad no presentó recurso de apelación y las resoluciones quedaron consentidas. (Foto: Indecopi)
La universidad no presentó recurso de apelación y las resoluciones quedaron consentidas. (Foto: Indecopi)
LEA TAMBIÉN: Nuevas etiquetas: mercado peruano de bebidas alcohólicas podría albergar dos marcas extranjeras

¿Cuál es la medida correctiva?

La Comisión ordenó a la universidad entregar copias legibles de las evaluaciones del curso de preinternado de Medicina y dar respuesta formal a la carta notarial en un plazo de 15 días hábiles tras la notificación de la resolución.

“La Universidad Señor de Sipán S.A.C., deberá acreditar el cumplimiento de la medida correctiva, ante la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Lambayeque en el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo otorgado para el cumplimiento de la medida correctiva“, señala la resolución final Nº 0470-2025/INDECOPI-LAM.

De igual forma, Indecopi precisó que las resoluciones quedaron consentidas, ya que la institución no presentó recurso de apelación.

LEA TAMBIÉN: La batalla por el nombre Queirolo: el conflicto en Indecopi entre el bar del Centro de Lima y la taberna

TE PUEDE INTERESAR

Foreigner y Luis Fonsi: Indecopi ordena devolución de entradas por conciertos cancelados
Indecopi alerta sobre llamados a revisión de vehículos Ford por problemas de seguridad
Indecopi evalúa si mantiene derechos compensatorias a las importaciones de biodiésel argentino: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.