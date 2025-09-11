La venta de entradas para el Mundial 2026 será organizada en varias fases oficiales anunciadas por FIFA. | Crédito: Imagen generada por IA / Perplexity
Oscar Guerrero Tello
Si planeas vivir el Mundial 2026 en persona, mantente alerta: el proceso para obtener entradas ya comenzó y el primer paso es unirte al sorteo preferente de Visa, que ofrece acceso anticipado a los boletos. Aquí encontrarás los requisitos, fechas y pasos esenciales para no perder tu oportunidad.

Fechas y horarios del sorteo preferente de Visa

Periodo de participación: del 10 al 19 de septiembre de este año.

Horarios de inicio y cierre:

  • 11:00 am (hora del Este, EE.UU.)
  • 8:00 am (hora del Pacífico, EE.UU.)
  • 9:00 am (Ciudad de México)
  • 17:00 (hora central europea)

Solo podrán participar titulares de tarjeta Visa (débito, crédito o prepagada recargable habilitada con 3D Secure) vigente y válida.

Pasos para inscribirte

Antes del periodo de participación (opcional, pero recomendado):

  1. Entra a y haz clic en el ícono de persona (arriba a la derecha).
  2. Si no tienes un FIFA ID, selecciona “INSCRIBIRSE” y completa el registro.
  3. Si ya tienes cuenta, inicia sesión, ve a “Mi cuenta” y verifica o actualiza tu información.

Durante el periodo de participación:

  1. Ingresa a FIFA.com/tickets cuando abra el sorteo.
  2. Si tienes FIFA ID, haz clic en el botón de inscripción, inicia sesión y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta de boletos.
  3. Si aún no tienes cuenta, regístrate en ese momento y crea tu cuenta de boletos.
  4. Confirma tu participación en el sorteo preferente de Visa.
Resultados y compra de boletos

  • Notificaciones de resultados: a partir del 29 de septiembre.
  • Asignación de horarios de compra: inicia el 1 de octubre.
  • Si resultas elegido, recibirás un correo hasta 48 horas antes de tu horario asignado.
  • Revisa también las carpetas de spam o correo no deseado y mantén habilitados los correos de FIFA hasta finales de octubre.
  • Los boletos estarán disponibles por orden de llegada, sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones de FIFA.

Otras fases de venta y paquetes

Si no participas en el sorteo preferente o no eres seleccionado, no te preocupes: FIFA anunciará fases posteriores de venta en su web oficial. Además, existen paquetes de hospitality (boletos incluidos) disponibles en .

Visa para viajar

Tener un boleto no es requisito para solicitar una visa a EE.UU., Canadá o México, y obtenerla no garantiza la compra de entradas. Es tu responsabilidad conocer la documentación y requisitos médicos para ingresar a los países sede.

