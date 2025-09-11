Si planeas vivir el Mundial 2026 en persona, mantente alerta: el proceso para obtener entradas ya comenzó y el primer paso es unirte al sorteo preferente de Visa, que ofrece acceso anticipado a los boletos. Aquí encontrarás los requisitos, fechas y pasos esenciales para no perder tu oportunidad.

Fechas y horarios del sorteo preferente de Visa

Periodo de participación: del 10 al 19 de septiembre de este año.

Horarios de inicio y cierre:

11:00 am (hora del Este, EE.UU.)

8:00 am (hora del Pacífico, EE.UU.)

9:00 am (Ciudad de México)

17:00 (hora central europea)

Solo podrán participar titulares de tarjeta Visa (débito, crédito o prepagada recargable habilitada con 3D Secure) vigente y válida.

Habrá oportunidades específicas para acceder anticipadamente a los boletos del torneo más esperado del fútbol. | Crédito: FIFA

Pasos para inscribirte

Antes del periodo de participación (opcional, pero recomendado):

Entra a FIFA.com/tickets y haz clic en el ícono de persona (arriba a la derecha). Si no tienes un FIFA ID, selecciona “INSCRIBIRSE” y completa el registro. Si ya tienes cuenta, inicia sesión, ve a “Mi cuenta” y verifica o actualiza tu información.

Durante el periodo de participación:

Ingresa a FIFA.com/tickets cuando abra el sorteo. Si tienes FIFA ID, haz clic en el botón de inscripción, inicia sesión y sigue las instrucciones para configurar tu cuenta de boletos. Si aún no tienes cuenta, regístrate en ese momento y crea tu cuenta de boletos. Confirma tu participación en el sorteo preferente de Visa.

Las fechas y procesos de venta están diseñados para garantizar un acceso ordenado a las entradas del Mundial. | Crédito: AFP

Resultados y compra de boletos

Notificaciones de resultados: a partir del 29 de septiembre .

a partir del . Asignación de horarios de compra: inicia el 1 de octubre .

inicia el . Si resultas elegido, recibirás un correo hasta 48 horas antes de tu horario asignado.

de tu horario asignado. Revisa también las carpetas de spam o correo no deseado y mantén habilitados los correos de FIFA hasta finales de octubre.

o y mantén habilitados los correos de FIFA hasta finales de octubre. Los boletos estarán disponibles por orden de llegada, sujetos a disponibilidad y a los términos y condiciones de FIFA.

Otras fases de venta y paquetes

Si no participas en el sorteo preferente o no eres seleccionado, no te preocupes: FIFA anunciará fases posteriores de venta en su web oficial. Además, existen paquetes de hospitality (boletos incluidos) disponibles en FIFAworldcup.com/hospitality.

Visa para viajar

Tener un boleto no es requisito para solicitar una visa a EE.UU., Canadá o México, y obtenerla no garantiza la compra de entradas. Es tu responsabilidad conocer la documentación y requisitos médicos para ingresar a los países sede.