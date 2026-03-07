El presidente de Masoud Pezeshkian anunció este sábado que su país decidió poner fin a los ataques contra países vecinos, salvo que desde esos territorios se lancen ofensivas contra Irán, en medio de la escalada militar que se vive en Medio Oriente tras el inicio del conflicto con Estados Unidos e Israel.

En un mensaje grabado difundido por la televisión estatal, el mandatario indicó que la decisión fue adoptada por el Consejo de Liderazgo iraní, órgano creado tras la muerte del líder supremo Alí Jamenei durante los recientes ataques contra el país.

“El Consejo de Liderazgo decidió ayer poner fin a los ataques contra países vecinos, a menos que Irán sea atacado desde esos territorios”, afirmó Pezeshkian.

El jefe de Estado también ofreció disculpas a las naciones de la región afectadas por las ofensivas de la última semana y les pidió que no permitan que sus territorios sean utilizados para atacar a Irán.

“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, señaló.

Desde el inicio de la guerra el sábado pasado, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses e infraestructuras energéticas ubicadas en varios países del Golfo Pérsico. Entre los territorios alcanzados se encuentran Arabia Saudí, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Las autoridades iraníes han sostenido que sus ataques se dirigen específicamente contra bases militares de Estados Unidos instaladas en esos países y no contra sus gobiernos o territorios, argumentando que se trata de una respuesta legítima frente a las acciones militares en su contra.

No obstante, poco después del mensaje presidencial, la agencia iraní Tasnim -vinculada a la Guardia Revolucionaria- reportó una nueva oleada de misiles y drones contra Baréin y Catar, lo que evidencia que las hostilidades en la región continúan mientras la tensión militar sigue escalando.