La jefe del Gabinete, Denisse Miralles, defiende medidas de clases virtuales,pues sostuvo que se debe reducir el tránsito en la ciudad para que haya menos consumo de combustible. (Foto: Andina- Carlos Lezama)
La jefe del Gabinete, Denisse Miralles, defiende medidas de clases virtuales,pues sostuvo que se debe reducir el tránsito en la ciudad para que haya menos consumo de combustible. (Foto: Andina- Carlos Lezama)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Minutos antes de que se publicara la resolución viceministerial que estipula las clases virtuales hasta el 14 de marzo en Lima Metropolitana y el Callao, la , defendió la medida cuestionada por diversos sectores.

“Este gobierno está tratando de ser preventivos. El 16 de marzo regresan a clase los colegios públicos pero queremos asegurar que no haya presión. Debemos de reducir el consumo de combustible en la ciudad”, expresó Miralles en Latina.

Recordó que no es solo es una medida de clases virtuales, pues también se está impulsando el trabajo remoto. “Debemos reducir el tránsito en la ciudad para que haya menos consumo de combustible”, expresó.

Lo que sí dejó en claro la premier es que se trata de una medida obligatoria para los colegios particulares, aunque indicó que también se han contemplado excepciones.

“Ya debe estar publicada la resolución viceministerial que declara la obligatoriedad de tener las clases virtuales. Es obligatorio, no se están suspendiendo las clases, las clases tienen que darle en la modalidad virtual”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Gas natural: estas son las industrias que tuvieron que reducir operación de plantas en Lima

¿Qué dice la resolución viceministerial ?

La del ministerio de Educación señala que se establece de manera excepcional y temporal, que la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas públicas y privadas ubicadas en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se realice en modalidad remota, hasta el 14 de marzo de 2026.

Ello en atención a la vigencia de la emergencia declarada por la Resolución Viceministerial N. 004-2026-MINEM-VMH, con la finalidad de asegurar la continuidad del servicio educativo frente a la contingencia

Añade que las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución deben adoptar las acciones de gestión y de comunicación necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo mediante el uso de plataformas digitales u otros mecanismos de educacita distancia que permitan el desarrollo de las actividades académicas.

ADemás, señala que las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, en el ámbito de sus competencias, brindan asistencia, orientaciones.

Estipula que las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la presente Resolución deberán comunicar oportunamente a las madres, padres de familia o apoderados la implementación de la modalidad remota temporal y las medidas adoptadas para asegurar la continuidad del servicio educativo.

¿Cuáles son las excepciones para que no hagan clases remoto ?

La resolución indica que excepcionalmente, las instituciones educativas públicas y privadas comprendidas en el ámbito de la resolución que no cuenten con plataformas digitales, conectividad u otros medios que permitan implementar la modalidad remota, quedan exceptuadas de lo dispuesto.

“La aplicación de esta excepción debe ser comunicada a la Unidad de Gestión Educativa Local correspondiente, así como a las madres, padres de familia o apoderados, y tiene carácter estrictamente excepcional”, apuntó.

Resolución 1
Resolución 1

Resolución 2
Resolución 2


TE PUEDE INTERESAR

Petroperú: acreedores se reúnen con ProInversión en el marco de su reorganización
¿Bono a taxistas y hogares para gasolina y GLP? La propuesta que se plantea en el Congreso
Defensoría solicitó activación de contingencias para evitar desabastecimiento del GNV
Crisis del gas natural en Perú pone en riesgo su histórica baja inflación

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.