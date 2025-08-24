En 2025, la UPCH registra una matrícula de 10,500 estudiantes, lo que supone un crecimiento del 15% frente al año anterior. (Foto: Universidad Peruana Cayetano Heredia).
Edgar Velito
La Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) avanza en un importante plan de modernización y expansión que transformará sus principales sedes en Lima, con el objetivo de fortalecer su liderazgo académico en América Latina. La estrategia incluye nuevas infraestructuras, programas académicos innovadores y proyectos orientados a la investigación, tecnología y bienestar estudiantil, bajo un modelo educativo que prioriza la formación por competencias y una hoja de ruta que proyecta el desarrollo institucional a mediano y largo plazo, con inversiones y alianzas estratégicas que marcarán la gestión actual y las futuras administraciones.

