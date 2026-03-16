Una mujer sostiene un billete de 1 dólar estadounidense y uno de 500 bolívares durante una protesta por mejores salarios en Caracas, el 26 de febrero. Fotógrafo: Jesus Vargas/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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La administración Trump prometió prosperidad económica a los venezolanos tras destituir a Nicolás Maduro del poder. Sin embargo, la vida no ha hecho más que complicarse en los dos meses transcurridos desde entonces.

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