Calidad educativa bajo evaluación: acreditación de carreras impacta en la contratación. Foto: Andina.
Redacción Gestión
Estudiar una puede marcar una diferencia real al momento de ingresar al . Hoy los empleadores no solo revisan el título profesional, sino también si la formación del candidato ha sido evaluada externamente y cumple estándares verificables de calidad.

Por ello, el Sineace —entidad responsable de asegurar la calidad educativa en el país— continúa acreditando programas que demuestran pertinencia curricular, procesos formativos sólidos y resultados comprobables en sus egresados.

Una acreditación certifica que una carrera cumpla 34 criterios que las empresas consideran claves al contratar, entre ellos:

  • Planes de estudio actualizados
  • Docentes calificados
  • Gestión de la investigación
  • Compromiso social
  • Mejora continua
  • Alta empleabilidad

En el campo de la ingeniería y la tecnología, los empleadores también valoran las acreditaciones otorgadas por organismos especializados como ICACIT, que evalúa si los programas cumplen estándares internacionales orientados a garantizar que el egresado posea competencias técnicas pertinentes, especialmente en áreas como desarrollo de software, gestión de sistemas y transformación digital.

Para las empresas, este tipo de avales se ha convertido en una herramienta confiable para identificar perfiles preparados para responder a demandas laborales en constante evolución.

“La acreditación refleja el trabajo sostenido de la comunidad universitaria por brindar una formación de alto nivel y con impacto real en la empleabilidad de nuestros estudiantes”, señaló Enrique Vásquez, rector de la Universidad Autónoma del Perú.

De esta manera, los procesos de acreditación permiten a las instituciones reforzar sus mecanismos internos de evaluación y mejora continua, alineando la formación académica con estándares exigidos por el mercado y la sociedad.

