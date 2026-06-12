La sesión del viernes será una prueba crucial para la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial valorada en US$ 1.8 billones y para Elon Musk, su fundador. Incluso después de recaudar la mayor cantidad de dinero de la historia en una OPI, SpaceX todavía necesita la validación del mercado para su ambición de dominar la inteligencia artificial y llevar humanos a la Luna y Marte, así como para su controvertido esquema de gobierno corporativo que promete a Musk un control casi total.

“Escalar es muy costoso”, dijo la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell , a CNBC. “Las cosas que estamos haciendo cuestan mucho”. Shotwell afirmó que, incluso como empresa que cotiza en bolsa, SpaceX se enfocará en horizontes de largo plazo y menos en el desempeño trimestral.

Se espera que las primeras señales sobre el precio de apertura de las acciones comiencen a surgir después de la apertura del mercado a las 9:30 a.m. en Nueva York. Los mercados paralelos anticipan un debut explosivo, con una ganancia potencial de al menos 35%.

Según informó Bloomberg News, la OPI se suscribió más de cuatro veces por encima de lo previsto el jueves. La inusual decisión de la empresa de establecer un precio y un volumen fijos impidió a los banqueros aprovechar el creciente interés, lo que dejó a un gran grupo de posibles compradores compitiendo por lo que pudieran conseguir y podría dar lugar a un primer día espectacular para la acción.

La OPI estuvo sobresuscrita más de cuatro veces el jueves, informó Bloomberg News. La inusual decisión de la empresa de fijar un precio y tamaño definitivos impidió que los bancos capturaran el aumento de la demanda, dejando a una enorme cantidad de compradores potenciales compitiendo por cualquier participación disponible y preparando el terreno para una primera jornada de fuertes avances.

Elon Musk. Foto: Apu Gomes/Getty Images

Aun así, el tamaño sin precedentes del debut de SpaceX hace que la mecánica del mercado sea más compleja, y el temor a fallas inesperadas como las que descarrilaron la OPI de Facebook en 2012 seguramente mantendrá en alerta a los ejecutivos. La primera jornada de negociación no solo marcará el tono de las sesiones futuras, sino que también influirá en las perspectivas de dos posibles OPI gigantes de los rivales de inteligencia artificial de SpaceX: Anthropic PBC y OpenAI.

“Anticipa una ola bastante importante de OPI”, dijo John Waldron , presidente de Goldman Sachs Group Inc., durante una entrevista con Bloomberg Television. “Los mercados de capitales están dispuestos a financiar estas compañías extraordinarias mientras construimos infraestructura de inteligencia artificial”.

La negociación también determinará si Musk se convierte en la primera persona del mundo con una fortuna de US$ 1 billón, una meta que todavía se le escapa por poco. Su patrimonio ascendía a unos US$ 970,000 millones al jueves, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Índices y demanda minorista

Entre los inversionistas que no obtuvieron la asignación deseada en la OPI se encuentran los compradores minoristas. Ese grupo generó más de US$ 100,000 millones en demanda, gran parte de la cual probablemente no fue satisfecha. Otro factor favorable para la acción será la compra forzada por parte de fondos que replican índices, que podrían generar hasta US$ 6,000 millones de demanda al adquirir acciones antes de la esperada inclusión acelerada del título en índices de referencia, según Bloomberg Intelligence.

Sin embargo, una OPI de gran tamaño no garantiza una sesión destacada, y el frágil optimismo hacia las empresas recién cotizadas implica que algunas nunca se recuperan tras negociar por debajo de su precio de oferta el primer día. Incluso algunas compañías que se disparan después de su OPI no logran mantener el impulso.

Entre las OPI de Estados Unidos que recaudaron al menos US$ 1,000 millones, el récord de mayor ganancia en el primer día pertenece a la firma de software de diseño Figma Inc., que avanzó 250% en su debut de 2025, según datos recopilados por Bloomberg. Posteriormente perdió esas ganancias y ahora cotiza alrededor de 41% por debajo de su precio de OPI.

La firma de stablecoins Circle Internet Group Inc., otra salida a bolsa de 2025, subió 168% en su primera jornada. Sigue cotizando aproximadamente al mismo nivel por encima de su precio de oferta.

Las empresas con pérdidas netas suelen quedar rezagadas en más de 10% durante los primeros 18 meses posteriores a su cotización frente a sus pares rentables, según un informe de Trivariate Research del año pasado. SpaceX registró una pérdida neta de US$ 4,280 millones en el primer trimestre de 2026.

Parte de la acción de precios posterior a la OPI se explica por el número relativamente reducido de acciones disponibles. La salida a bolsa de SpaceX es una excepción incluso para los estándares habituales, ya que alrededor de 4,2% de sus acciones en circulación estarán disponibles para negociación el primer día.

Comparativa de la salida a bolsa de SpaceX | Las 100 principales salidas a bolsa globales y cotizaciones similares desde el año 2000, expresadas en dólares de 2026.

Aunque una flotación reducida puede generar volatilidad para la compañía, algunos inversionistas están más preocupados por lo que ocurrirá en el mercado cuando los accionistas internos puedan vender más títulos al expirar los llamados acuerdos de bloqueo.

“La parte complicada para mí es cómo se absorberá esa flotación adicional con el tiempo”, dijo Jeremiah Buckley, gestor de cartera de Janus Henderson Investors.

“No creo que absorber una OPI de US$ 75,000 millones tenga un impacto tan grande, pero si hablamos de absorber una flotación de US$ 1 billón, ese dinero tiene que salir de algún lugar y eso me preocupa más”, afirmó Buckley.

Es probable que los primeros resultados de SpaceX desempeñen un papel fundamental en lo que muchos inversionistas consideran el objetivo final de Musk: una fusión con Tesla Inc. que daría lugar a la tan comentada “Elon Inc.”, una empresa que permitiría a los inversionistas invertir en una sola compañía que reuniera en una sola acción todas las visiones del director ejecutivo sobre robots, autos autónomos, inteligencia artificial y centros de datos en el espacio.

“No hay duda de que existen sinergias entre Tesla y SpaceX en nuestro futuro”, dijo Shotwell a CNBC. “Por ahora, estoy concentrada en mantener las luces encendidas aquí”.

Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. lideraron la operación junto con otros 18 bancos. La empresa, formalmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., debutará el viernes en Nasdaq y Nasdaq Texas bajo el símbolo SPCX.