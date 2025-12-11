La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recuerda a la ciudadanía que hasta el domingo 14 de diciembre tendrán la posibilidad de elegir tres opciones de locales de votación para las Elecciones Generales 2026.

A la fecha, más de 2 millones de ciudadanos ya lo hicieron a través de la plataforma https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

El mayor número de registros corresponden a Lima (Lima Metropolitana y Lima provincias) con un total de 1′371,273. Le siguen Callao y Arequipa con 130,894 y 115,552 electores que han escogido sus locales de votación, respectivamente. Asimismo, 43 locales ya no cuentan con aforo.

LEA TAMBIÉN: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra a la plancha de Perú Primero

El proceso de selección de las opciones de locales de votación se puede realizar desde un dispositivo móvil, así como desde una computadora de escritorio (PC) o laptop. El elector debe contar con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en todos los casos.

Sí el procedimiento se realiza desde un celular, el ciudadano podrá validar su identidad en alguna de las dos modalidades disponibles: respondiendo preguntas personales y tomando fotografías de su DNI o mediante reconocimiento facial.

Quienes realicen el proceso por PC o laptop, deberán contestar preguntas personales.

Tras la validación de la identidad, el ciudadano deberá ingresar su número de celular y un correo electrónico al cual le llegará un enlace para continuar con el proceso de selección.

A la fecha, más de 2 millones de ciudadanos ya eligieron su local. (Foto: GEC)

Luego de ingresar al enlace, el elector podrá visualizar las distintas opciones de locales de votación disponibles de acuerdo al distrito registrado en su DNI hasta el día del cierre del padrón electoral (14 de octubre de 2025).

Después de escoger sus tres opciones de locales de votación, la persona recibirá un correo de confirmación con los datos de su selección.

Es importante precisar que, tras el primer registro, los ciudadanos tendrán dos oportunidades para modificar su elección. En el mes de marzo de 2026, el elector podrá conocer el lugar que se le asignará para los comicios.

Con este servicio de la ONPE se busca que el domingo 12 de abril de 2026, día de las Elecciones Generales, los electores voten cerca de su domicilio, lo que les permitirá ahorrar tiempo y dinero.

Elige tu Local de Votación: https://eligetulocal.onpe.gob.pe/

Elecciones Generales 2026: https://eg2026.onpe.gob.pe/